ANKARA Bakan Varank, Çamlıca'da gençlerle buluştu - Son Dakika
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ANKARA Bakan Varank, Çamlıca'da gençlerle buluştu

10.04.2022 12:35

Bakan Varank, Çamlıca'da gençlerle buluştuSANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıya cevap veren gençlerlerle Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde bir araya gelerek iftar yaptı.

Bakan Varank, Çamlıca'da gençlerle buluştu

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıya cevap veren gençlerlerle Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde bir araya gelerek iftar yaptı. İftarın ardından külliyede bulunan İslam Medeniyetleri Müzesi'ni ziyaret eden Varank, gençliğe çok güvendiklerini belirterek, " Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri yapma hayalini gerçekleştirecek olanların Teknofest kuşağı olduğunu biliyoruz" dedi.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu tweeti cevaplayacak bir grup genç arkadaşımı önce İstanbul Anadolu yakasında iftara, ardından da kısa bir medeniyet tarihi gezisine davet ediyorum. Kimler katılmak ister? Cevap verirken okulunuzu ya da mesleğinizi belirtmeyi unutmayın" ifadelerini kullandı. Varank'ın bu daveti yoğun ilgiyle karşılandı. Binlerce genç, iftar davetinde yer almak için yanıt verdi.

Daha sonra Bakan Varank, iftar saati Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde gençlerle bir araya geldi. 60'a yakın gençle birlikte iftar yapan Bakan Varank, "Sosyal medyada özellikle gençlerle iletişim kurmayı çok önemsiyoruz. Spontane bir şekilde onlarla buluşmalar ayarlıyorum. Gençlerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak bizim işlerimizden haberdar olması mutluluk verici. Gençlere her alanda dokunabilen, faaliyetler yapan bir bakanlığız. Bir evladımız ilkokuldan doktora sonrası çalışmaya hatta bilim insanı olduktan sonraya kadar bizim desteklerimizden faydalanabilir. Yaptığımız bu işleri de bu güzel buluşmalarla kendilerine anlatmış oluyoruz" dedi.

'GENÇLİĞİMİZE ÇOK GÜVENİYORUZ'

İftara katılan gençleri tek tek dinleyen Bakan Varank, sohbet esnasında Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini anlattı. Son dönemde Türkiye'den dünyaya açılan ve gençlerin yazdığı başarı hikayelerinden bahseden Varank, "Bakanlığımızın desteklerini, programlarını takip edin. Gençliğimize çok güveniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri yapma hayalini gerçekleştirecek olanların Teknofest kuşağı olduğunu biliyoruz. Bizi yol arkadaşınız olarak görmenizi istiyoruz. Ne yapıyorsanız yapın onu en güzel şekilde yapın, mutlaka iddia sahibi olun. İddia sahibi olmayan insanın başarılı olma şansı yoktur" diye konuştu.

Bakan Varank ve gençler, iftarın ardından Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi'ni ziyaret etti. Müze yetkilileri tarafından müzedeki eserler hakkında gençlere bilgi verildi.

ANKARA Bakan Varank, Çamlıca'da gençlerle buluştu
ANKARA Bakan Varank, Çamlıca'da gençlerle buluştu
ANKARA Bakan Varank, Çamlıca'da gençlerle buluştu
ANKARA Bakan Varank, Çamlıca'da gençlerle buluştu
ANKARA Bakan Varank, Çamlıca'da gençlerle buluştu
ANKARA Bakan Varank, Çamlıca'da gençlerle buluştu
ANKARA Bakan Varank, Çamlıca'da gençlerle buluştu
ANKARA Bakan Varank, Çamlıca'da gençlerle buluştu
ANKARA Bakan Varank, Çamlıca'da gençlerle buluştu
ANKARA Bakan Varank, Çamlıca'da gençlerle buluştu
ANKARA Bakan Varank, Çamlıca'da gençlerle buluştu
ANKARA Bakan Varank, Çamlıca'da gençlerle buluştu
ANKARA Bakan Varank, Çamlıca'da gençlerle buluştu
ANKARA Bakan Varank, Çamlıca'da gençlerle buluştu
ANKARA Bakan Varank, Çamlıca'da gençlerle buluştu

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA Bakan Varank, Çamlıca'da gençlerle buluştu - Son Dakika


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