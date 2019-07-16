Son Dakika Haberleri: Bakan Varank gemi indirme törenine katıldı
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Varank gemi indirme törenine katıldı

2 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Yalova'nın Altınova ilçesi tersaneler bölgesindeki gemi indirme törenine katıldı.

Bakan Varank gemi indirme törenine katıldı, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Yalova'nın Altınova ilçesi tersaneler bölgesindeki gemi indirme törenine katıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesi tersaneler bölgesinde bulunan Tersan Tersanesi'nde Ocean Choice firması için üretilip Kanada'ya gönderilecek olan Calvert isimli balıkçı gemisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın iştirakiyle denize indirildi. Gemi indirme törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar ve davetliler katıldı. Misafirleriyle tek tek ilgilenen Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Paksu, "Ülkemiz adına, tersanemiz adına gururlu bir günü yaşıyoruz" dedi. - YALOVA
Mustafa Varank, Altınova, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korsanların saldırısına uğrayan gemiden ilk görüntüler HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak S-400 açıklaması Esenyurt'ta metrobüste yangın Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 16:55:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Varank gemi indirme törenine katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]