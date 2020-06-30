Bakan Varank, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü - Son Dakika

Bakan Varank, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

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Varank, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede Türkiye'nin başarıyla yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi, iki ülke arasındaki iş birliğinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini söyledi.

Türkiye'nin, salgın döneminde 127 ülkeye tıbbi malzeme sağladığını belirten Varank, Macaristan'a da koruyucu maske ham maddelerinin yanı sıra bazı kimyasalları ihraç ettiklerini, bu ülkeden de tıbbi ham madde desteğini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Ulaştırma politikalarının iki ülkenin ekonomik ilişkilerini geliştirmede önemli rol oynadığına işaret eden Varank, geçiş süreçlerinde kolaylık getirilmesini istedi.

Bakan Varank, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 2,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini dile getirerek, "Ticaret hacmimizi 6 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için çaba göstermemiz gerekiyor. Sanayi ve teknoloji de bunun önemli bir parçası." dedi.

Varank, otomotiv, turizm, finansal hizmetler, yenilenebilir enerji ve yüksek teknoloji alanlarında geniş iş birliği ve yatırım fırsatları olduğuna inandığını belirterek, bu konularda somut yol haritaları oluşturulması gerektiğini kaydetti.

"Seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasından memnun oluruz"

Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan seyahat kısıtlamalarına da değinen Varank, "Rakamlara baktığımızda Türkiye Kovid-19 ile mücadelede başarılı bir performans gösteriyor. Türkiye'nin sağlık altyapısı çok iyi durumda. Turizm sezonuna hazırlanıyoruz. Seyahat kısıtlamalarının da kaldırılmasından çok memnun oluruz." diye konuştu.

Görüşmede, kasım ayında gerçekleştirilmesi planlanan ve Bakan Varank'ın eş başkanı olduğu Karma Ekonomik Komisyon toplantısı, Türkiye-Macaristan Yüksek Teknoloji ve Yapay Zeka Konferansı ile İş Forumu'nun düzenlenmesi ve AB'nin çelik ithalatına ilişkin korumacı önlemleri konuları da ele alındı.

Bakan Varank, Szijjarto'ya, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türk savunma sanayisi ürünlerini de maketler üzerinden tanıttı.

Ruhsar Pekcan, Macaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:19 Kaynak: AA

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