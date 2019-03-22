Son Dakika Haberleri: Bakan Varank, Sarıyer'de Vatandaşlarla Buluştu

Bakan Varank, Sarıyer'de Vatandaşlarla Buluştu

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sarıyer'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Varank, Sarıyer'de Vatandaşlarla Buluştu, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sarıyer'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Varank, Cumhur İttifakı tarafından seçim çalışmaları için Sarıyer ilçe merkezinde oluşturulan otağı ziyaret etti.

Burada kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla sohbet eden Varank, vatandaşlara karanfil dağıttı. Bakan Varank'a, AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar da eşlik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, daha sonra Ayazağa'da esnaf ziyaretlerinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:08 Kaynak: AA

Mustafa Varank, Sarıyer, Ekonomi
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