Bakan Varank, Sarıyer'de Vatandaşlarla Buluştu
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sarıyer'de vatandaşlarla bir araya geldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Sarıyer
'de vatandaşlarla bir araya geldi.
Bakan Varank, Cumhur İttifakı tarafından seçim çalışmaları için Sarıyer ilçe merkezinde oluşturulan otağı ziyaret etti.
Burada kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla sohbet eden Varank, vatandaşlara karanfil dağıttı. Bakan Varank'a, AK Parti
Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar
da eşlik etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, daha sonra Ayazağa
'da esnaf ziyaretlerinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:08 Kaynak: AA
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