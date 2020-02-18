Bakan Varank: "Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı. 24 kişilik ekibimiz yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimlerinde 15 proje yürütecek"

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Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesi yarın da devam edecek