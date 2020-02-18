Bakan Varank: "Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: 'Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı. - Son Dakika Ekonomi

Bakan Varank: "Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı.

6 saat önce

Bakan Varank: "Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı.

Bakan Varank:

Bakan Varank: "Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı. 24 kişilik ekibimiz yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimlerinde 15 proje yürütecek"

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:14 Kaynak: AA
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