Bakan Varank Yenilenen Kosgeb Desteklerini Açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteklerinin ve vizyonunun yenilendiğini belirterek, "KOSGEB, yeni girişimcilere yönelik planlanan Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'nda önemli...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteklerinin ve vizyonunun yenilendiğini belirterek, "KOSGEB, yeni girişimcilere yönelik planlanan Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'nda önemli bir değişikliğe gitti. Eğitimini almış, işletmesini kurmuş ve yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösterecek cesur girişimcilere 360 bin liraya kadar destek sağlayacağız." ifadesini kullandı.



Varank, yaptığı yazılı açıklamada, KOSGEB'in bu yıla yeni bir vizyonla girdiğini ve yüksek teknolojiyi odağına aldığını belirterek, kurumun tamamen yenilenen 3 destek programının detaylarına ilişkin bilgi verdi.



Bakan Varank, "Teknoyatırım Destek Programı'nı, hazırlıklarını sürdürdüğümüz Uçtan Uca Yerlileştirme Programı şemsiyesi altında çalıştırarak, ülke ekonomimizin önceliklerine göre hayata geçireceğiz. Yeni yılda Teknoyatırım Destek Programı ile Ar-Ge ürünlerinin endüstrileşmesine ve ticarileşmesine özel önem vereceğiz. Program çağrısını bu hafta açacağız. 2018 yılında orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında kabul edilen 73 projenin, 490 milyon liralık bir yatırım hacmi oluşturmasını bekliyoruz. Bu bütçenin 208,6 milyon lirası KOSGEB tarafından desteklenecek. Bunlar içinde makine, teçhizat, yazılım, personel, kira, teknik danışmanlık ve eğitim giderleri yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Programla birlikte firmaların yatırım sürecinde ticarileşmeye yönelik giderlerinin destekleneceğini belirten Varank, desteklenen 73 projeye ilişkin şunları kaydetti:



"Yapılan yatırımlarla istihdama katkı sağlayacağız. Özellikle ithalatı yüksek ara malların yerlileştirilmesi için yakında ilan edeceğimiz Uçtan Uca Yerlileştirme Programı ile KOSGEB desteklerine daha bütüncül ve stratejik yaklaşma şansını yakalayacağız. Bu sayede tedarikçi ve üreticilerin beraber çalışarak, cari açığı azaltacağı bir modelde KOSGEB'den daha verimli bir şekilde faydalanacağız."



"Cesur girişimcilere 360 bin liraya kadar destek"



Bu yıl KOBİ'lerin büyük işletmelerle yapacakları iş birliklerini ilk kez destek kapsamına aldıklarına işaret eden Varank, "KOBİ'ler, tabiri caizse 'abi'leri olan büyük işletmelerle iş birliği yapmaları halinde destekten faydalanacak. İş Birliği Destek Programı kapsamında ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ'leri 10 milyon liraya kadar destekleyeceğiz. Daha önce bu rakam sadece 1,5 milyon liraydı. Yine önceki versiyonda 5 KOBİ'nin bir araya gelmesi şartı vardı, bunu da 2'ye indirdik. Programımızın çağrısı açık, başvuruları bekliyoruz." ifadesini kullandı.



Varank, KOSGEB'in yeni girişimcilere yönelik planlanan Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'nda önemli bir değişikliğe gittiğini vurgulayarak, programla hem geleneksel girişimcileri hem de imalat sektöründe faaliyet gösteren ileri teknoloji girişimcilerin yanında olacaklarını bildirdi. Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'nı yüksek teknolojiye uyarladıklarını kaydetti.



Bakan Varank, "Eğitimini almış, işletmesini kurmuş ve yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösterecek cesur girişimcilere 360 bin liraya kadar destek sağlayacağız. Girişimcilerimizi çağrısı açık olan bu programa başvurmaya davet ediyorum." değerlendirmesini yaptı.



Program kapsamına giren girişimcilerin kadın, engelli, gazi, şehit yakını veya genç olması halinde, pozitif ayrımcılık uygulayacaklarını da belirten Varank, "İşletmede çalışanların sigortalarının kaç gün yatırıldığı üzerine kurulu bir performans desteğimiz var. Bu girişimcilere her yıl performans desteğine ek olarak 5 bin TL daha destek vereceğiz. Girişimcilerimiz 2 yıl boyunca bu destekten faydalanabilecek." ifadesini kullandı.



"KOSGEB'in yeni destekleri yolda"



Varank, söz konusu programlarda erken ödeme imkanı getirdiklerine değinerek, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:



"Girişimcilikte desteklemeye esas tutarın yüzde 50'si, iş birliğinde yüzde 30'u, teknolojik üründe yüzde 25'i erken ödenebilecek. Erken ödeme makine, teçhizat ve yazılım için olacak. Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 3 ay içinde başvuranlar bu imkandan yararlanacak ve erken ödeme için Kredi Garanti Fonu kefaleti de devreye girecek. Yeni dönemde teknoloji tabanlı KOBİ'leri daha çok destekleyeceğiz. Yüksek teknolojiyi KOBİ'lerle tabana yayarak, bu işletmeleri küresel rekabetin aktörü haline getirmek istiyoruz. KOSGEB'in vizyonuna uygun olarak yeni destek modellerimiz de yolda. Onları da zamanı geldiğinde açıklayacağız."



KOSGEB'in başvuru süreçlerini basitleştirdiklerine işaret eden Varank, "Daha önce KOBİ'lerimizden yaklaşık 400 evrak istiyorduk, artık bunlar e-Devlet'e taşındı. KOSGEB, 88 hizmeti e-Devlet üzerinden vermeye başladı. Yeni dönemde teknoloji tabanlı KOBİ'leri daha çok destekleyip, onları uluslararası rekabetin aktörü haline getirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.



"Temel önceliğimiz sanayide çarkların dönmesi"



Bugün açıklanan Sanayi Üretim Endeksi verilerini de değerlendiren Bakan Varank, sanayi üretimindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.



Varank, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, yeni hükümet sistemimizin sağladığı güçlü koordinasyondan faydalanarak başta KOBİ'lerimiz olmak üzere sanayicilerimizin gücüne güç katacak gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak en temel önceliğimiz, sanayide çarkların dönmesi. Sektör bazlı üretim verilerini yakından takip ediyor, ekonomik tehditlere karşı tüm imkanlarımızla sanayicilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Ağustos ayında yaşadığımız ve ekonomik temellerimizden tamamen bağımsız olarak gerçekleşen dış şokların sektördeki etkilerini silmek için çalışıyoruz. Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarımızın bu yıl 5 milyar 600 milyon liralık bir destek bütçesi var, bu imkanlar tüm üretici ve girişimcilerimize açık durumda."

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