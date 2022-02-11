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Bakan Yanık, AK Parti İl Başkanlığını ve Aksaray Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Yanık, AK Parti İl Başkanlığını ve Aksaray Belediyesini ziyaret etti

11.02.2022 19:02

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü programına katılması Yanık'ın laboratuvardaki çalışmaları incelemesi Yanık'ın öğrenicileri ziyareti Yanık'ın AK Parti il başkanlığını ziyareti Yanık'ın Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'i...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü programına katılması

Yanık'ın laboratuvardaki çalışmaları incelemesi

Yanık'ın öğrenicileri ziyareti

Yanık'ın AK Parti il başkanlığını ziyareti

Yanık'ın Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'i ziyareti

Down Sendrom Futsal A Takımı oyuncularının Bakan Yanık'a milli takım forması hediye etmesi AKSARAY - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aksaray'da Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Bakan Yanık, AK Parti İl Başkanlığını ve Aksaray Belediyesini ziyaret etti
Bakan Yanık, AK Parti İl Başkanlığını ve Aksaray Belediyesini ziyaret etti
Bakan Yanık, AK Parti İl Başkanlığını ve Aksaray Belediyesini ziyaret etti

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Evren Dinçer, Derya Yanık, AK Parti, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık, AK Parti İl Başkanlığını ve Aksaray Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yanık, AK Parti İl Başkanlığını ve Aksaray Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
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