Bakan Yanık:  Bölgedeki vatandaşlarımız için 200 bin TL aktardık - Son Dakika
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Bakan Yanık:  Bölgedeki vatandaşlarımız için 200 bin TL aktardık

24.06.2022 00:31
Bakan Yanık:  Bölgedeki vatandaşlarımız için 200 bin TL aktardık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Marmaris'teki yangınla mücadelede Bakanlık çalışmaları hakkında bilgi paylaşarak, "Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 200 bin TL aktardık" dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Marmaris'teki yangınla mücadelede Bakanlık çalışmaları hakkında bilgi paylaşarak, "Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 200 bin TL aktardık" dedi.

Bakan Yanık, Twitter hesabından Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Yanık, yaptığı açıklamada "Muğla Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. 34 uzman personelimiz afetten etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdi. Yangınla mücadele eden ekiplerin anlık ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hazır giyim malzemelerinin dağıtımına AFAD iş birliğinde başladık. Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 200.000 TL aktardık. Süreci yakından takip ederek vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kaydetti.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yanık:  Bölgedeki vatandaşlarımız için 200 bin TL aktardık - Son Dakika

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