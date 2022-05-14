Bakan Yanık'tan down sendromlu gençlere ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Yanık'tan down sendromlu gençlere ziyaret

14.05.2022 15:01
Bakan Yanık'tan down sendromlu gençlere ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bahçelievler Belediyesi'nin hizmete sunduğu down sendromlu gençlerin personel olarak çalıştığı Sempati Kafe'yi ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bahçelievler Belediyesi'nin hizmete sunduğu down sendromlu gençlerin personel olarak çalıştığı Sempati Kafe'yi ziyaret etti.

Yanık, çalışan down sendomlu gençlerin sosyalleştiğini ve aynı zamanda ailelerine de katkı sağladıklarını belirtti. Bakan Yanık, down sondromlu gençlere böyle bir imkan sunulduğu için Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'a teşekkür etti.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda Sempati Kafeyi ziyaret eden Bakan Yanık'a teşekkür etti. Kar amacı gütmeden böyle bir işletmeyi hizmete sunduklarını belirten Bahadır, down sendromlu gençlere her geçen gün farkındalığın arttığını söyledi.


Bakan Yanık'tan down sendromlu gençlere ziyaret
Bakan Yanık'tan down sendromlu gençlere ziyaret
Bakan Yanık'tan down sendromlu gençlere ziyaret
Bakan Yanık'tan down sendromlu gençlere ziyaret
Bakan Yanık'tan down sendromlu gençlere ziyaret
YORUMLAR
500
Bakan Yanık, Bahçelievler'de down sendromlu gençlerle buluştu Bakan Yanık, Bahçelievler'de down sendromlu gençlerle buluştu Diyarbakırlı down sendromlu Elif piyano çalıp koroda şarkı söylüyor Diyarbakırlı down sendromlu Elif piyano çalıp koroda şarkı söylüyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık'tan down sendromlu gençlere ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
14:59 Fenerbahçe, Serdar Aziz'le her konuda anlaşmaya vardı
14:53 Kayıp olarak günlerdir aranıyordu! Uğur Kahraman'ın eski kayınpederi tarafından öldürüldüğü anlaşıldı
14:51 Marmaray'da genç kızların fotoğrafını çektiği iddia edilen tacizciye vatandaşlar müdahale etti
14:48 "Sevişirken konsantre olamıyorum" diyen takipçisine Cem Yılmaz'dan güldüren yanıt geldi
14:39 Şaka yapmak isterken kuzeni alnından vurarak öldürdü
14:38 Finlandiya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz" sözleri sonrası açıklama geldi
14:33 Murat Sancak ile Yunus Akgün çıkan iddialarla canlı yayında dalga geçti
14:26 Afrika'daki gelenek şaşırttı! Cinsel haz için kadınlarının kirpikleri emiliyor
14:19 Adeta nispet niteliğinde fotoğraflar! İrem Derici cesur sahne kıyafetiyle beğeni topladı
14:11 500 kişiyi toplamda 2 milyon lira dolandıran dolandırıcılar yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 15:05:09. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Yanık'tan down sendromlu gençlere ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement