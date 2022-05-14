Bakan Yanık'tan down sendromlu gençlere ziyaret - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bahçelievler Belediyesi'nin hizmete sunduğu down sendromlu gençlerin personel olarak çalıştığı Sempati Kafe'yi ziyaret etti.

Yanık, çalışan down sendomlu gençlerin sosyalleştiğini ve aynı zamanda ailelerine de katkı sağladıklarını belirtti. Bakan Yanık, down sondromlu gençlere böyle bir imkan sunulduğu için Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'a teşekkür etti.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda Sempati Kafeyi ziyaret eden Bakan Yanık'a teşekkür etti. Kar amacı gütmeden böyle bir işletmeyi hizmete sunduklarını belirten Bahadır, down sendromlu gençlere her geçen gün farkındalığın arttığını söyledi.