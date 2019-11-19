Bakan Yardımcısı Kacır'dan Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi'nde inceleme

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'da yapımına devam edilen ve Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi olacak uzay ve havacılık eğitim merkezinde incelemelerde bulundu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre Bakan Yardımcısı Kacır, Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi'ndeki (GUHEM) çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi" yolculuğunda bakanlık olarak en fazla önem verdikleri alanların başında uzay ve havacılığın geldiğini belirten Kacır, "Her yıl on binlerce misafiri ağırlayacak GUHEM, yeni uzay mühendisleri, pilotlar ve inşallah astronotların yetişmesine vesile olacaktır." ifadesini kullandı.

Uzay ve havacılık sektörlerinde son dönemde önemli başarılar elde ettiklerini vurgulayan Kacır, Türkiye'nin uzay ve havacılıkta yerli ve milli ürünlerini geliştiren bir ülke konumuna geldiğini, özellikle gençlerin ve çocukların da "Milli Teknoloji Hamlesi" yolculuğuna dahil olmaları için büyük gayret gösterildiğini bildirdi.

Bu doğrultuda iki yıldır TEKNOFEST'i düzenlediklerini hatırlatan Kacır, "TEKNOFEST ikinci yılında 1 milyon 720 bin ziyaretçi ağırlayarak dünyanın en büyük havacılık ve uzay etkinliği olmayı başardı." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır şunları kaydetti:

"GUHEM, mimarisi özgün, uzay ve havacılık alanlarında tematik bir bilim merkezi olarak inşallah 23 Nisan 2020'de açılacak. Her yıl on binlerce misafiri ağırlayacak. Burası uçak mühendisleri, uzay mühendisleri, pilotlar ve inşallah astronotlar yetişmesine vesile olacak. Özellikle erken yaşlarda çocukların bilim merkezlerine gelmelerini, bu merkezlerde bilim atölyelerine katılmalarını ve buralarda yenilikçi ürünlerle tanışmaları çok değerli."

BTSO ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde yapılan GUHEM'in, 13 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu, merkezde 154 interaktif düzenek bulunduğunu aktaran BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise "Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda genç nesillerin uzay ve havacılığa ilgisini artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz GUHEM'in gerek interaktif düzenekleri ve içerik zenginliği gerekse de kent kimliğine değer katan ödüllü mimarisi ile dünyanın sayılı merkezleri arasındaki yerini almaya hazırlanıyor." açıklamasını yaptı.

Kacır, BTSO'nun DOSAB'taki projeleri olan BUTEKOM, Bursa Model Fabrika, EVM ve BUTGEM'i de ziyaret etti.