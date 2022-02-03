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Bakan Yardımcısı Kaymakçı, Moskova'ya gidiyor - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Kaymakçı, Moskova'ya gidiyor

03.02.2022 21:38
Bakan Yardımcısı Kaymakçı, Moskova'ya gidiyor

Bakan Yardımcısı Kaymakçı, Moskova'ya gidiyorDIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın 4 Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulunacağını açıkladı.

Bakan Yardımcısı Kaymakçı, Moskova'ya gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın 4 Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulunacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Rusya Federasyonu'ndaki muhataplarıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), uluslararası ekonomik kuruluşlar, Avrupa ve bölgesel konularda 4 Şubat 2022 tarihinde Moskova'da istişareler gerçekleştirecektir" denildi.

ANKARA, -


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Avrupa Birliği, Faruk Kaymakcı, Büyükelçi, Moskova, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Kaymakçı, Moskova'ya gidiyor - Son Dakika


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