Bakan Yardımcısı Sayan İnternet yasalarının değişime ayak uydurması lazım - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Sayan İnternet yasalarının değişime ayak uydurması lazım

Bakan Yardımcısı Sayan: İnternet yasalarının değişime ayak uydurması lazım

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan , "Programların, telefonların, bilgisayarların, tabletlerin her ay güncellendiği bir ortamda internet ile ilgili yasaların da bu değişime ayak uyduruyor olması lazım. Gerçek hayatta suç olan internet üzerinde de suçtur. Bunun uygulamasıyla ilgili önümüzdeki dönemde de çalışıyor olacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, internette medya haber siteleri ve özellikle sosyal medyada yer alan yalan haberlerle ilgili mevcut yasal düzenlemelerin de güncellenmesi gerektiğini belirtti. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Sayan, '5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu'nun, internet ortamındaki değişime uyum sağlamak amacıyla çok hızlı bir şekilde değişmesi gerektiğini kaydetti. Sayan, "Son zamanlarda özellikle yalan haber, dolandırıcılık gibi konularda internetin çok fazla ön plana çıktığı adeta 'karakter suikastı' denilebilecek işlerin yapıldığı ve siber zorbalık sonucunda çok farklı neticelere ulaşıldığını gözlemlemekteyiz. Biz de bunlarla ilgili sürekli değişen ve gelişen mecrada tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi özellikle sosyal medya kuruluşlarının bir yetkili ataması, Türkiye 'de ofis açmaları; bunların yapılmadığı takdirde nasıl uygulamaların olacağı ile ilgili çalışmalarımız ve tasarımlarımız mevcut durumdadır. İnşallah önümüzdeki süreçte yasalaşması akabinde bunları uygulamaya koyuyor olacağız" dedi.

'YALAN VE MANİPÜLASYONA YÖNELİK KAYGIMIZ VAR'

Sayan, internetin geneli ile ilgili olarak yasal bir çerçevenin var olduğunu hatırlatarak, "İnternet ortamı öyle bir ortam ki, düşünün telefonlarınız ya da işletim sistemleriniz bunlar neredeyse her ay kendini güncelliyorlar. Programların, telefonların, bilgisayarların, tabletlerin her ay güncellendiği bir ortamda internet ile ilgili yasaların da bu değişime ayak uyduruyor olması lazım. Bu değişime göre vatandaşların korunmasının mümkün hale gelmesi lazım. Vatandaşların korunması, siber zorbalığın önlenmesi, yalan ve manipülasyona yönelik hareketlerin düzgün mecrada çözülmesi gerekir. Gerçek hayatta suç olan internet üzerinde de suçtur. Bunun uygulamasıyla ilgili önümüzdeki dönemde de çalışıyor olacağız. Biz vatandaşın verisine sahip çıkmak ve internet ortamında bu verilerin güvenliğini sağlamak, yalan haber ve manipülasyona karşı bir anlamda mücadelemizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.