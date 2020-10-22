"Kentleşmeden kaynaklı sorunlar akıllı şehirler projesiyle en aza inecektir" - Son Dakika

"Kentleşmeden kaynaklı sorunlar akıllı şehirler projesiyle en aza inecektir"

22.10.2020 14:15

"Kentleşmeden kaynaklı sorunlar akıllı şehirler projesiyle en aza inecektir" "Geleceğin güçlü Türkiyesi için çalışıyoruz" Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver geleceğin akıllı şehirleri ile ilgili yaptıkları projeden bahsederek, "Proje kapsamında akıllı kavşaklar, otopark...

"Kentleşmeden kaynaklı sorunlar akıllı şehirler projesiyle en aza inecektir"

"Geleceğin güçlü Türkiyesi için çalışıyoruz"

İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver geleceğin akıllı şehirleri ile ilgili yaptıkları projeden bahsederek, "Proje kapsamında akıllı kavşaklar, otopark sistemleri, yenilenebilir enerji, sulama, aydınlatma, atık toplama gibi önemli konularda uygulamalarımız için teknik şartnameleri hazırlıyoruz" dedi.

3'üncü Türkiye 2023 Zirvesi İstanbul'da başladı. Zirve kapsamında düzenlenen 'Geleceğin Şehirleri' isimli panelde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Suver, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan 'Akıllı Şehirler' projesi hakkında bilgi verdi. Suver, akıllı şehirler strateji ve eylem planının 2020 - 2023 yıllarını kapsayan bir plan olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan akıllı şehirler strateji ve eylem planıyla ilgili konuşan Suver, "Tüm şehirlerimizin entegre olduğu bir sisteme ihtiyacımız vardı. Bu proje bu kapsamda başlatıldı. Proje kapsamında başlattığımız akıllı şehirler kapasite geliştirme planımızı 2021 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Akıllı şehirlere geçiş sürecinde belediyelere ve yerel yönetimlere rehberlik desteği vereceğiz. Akıllı şehirler projemiz kapsamında akıllı kavşaklar, otopark sistemleri, yenilenebilir enerji, sulama, aydınlatma, atık toplama ve bina sistemleri gibi önemli konularda uygulamalarımız için teknik şartnameleri hazırlıyoruz. '2020 - 2023 Akıllı Şehirler' projemizin stratejisini gerçekleştirmek için mevzuat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehirlerimizin gelişmesi için çalışıyoruz. Kentleşmeden kaynaklı sorunlar akıllı şehirler projesiyle en aza inecektir. 7 gün 24 saat yaşayan şehirler oluşturacağız. Şehirlerimize yaptığımız her yatırım geleceğimize yaptığımız bir yatırımdır. Çalışmalarımızı geleceğin güçlü Türkiyesi için yapıyoruz" dedi.

Kentleşmeden kaynaklı sorunlar akıllı şehirler projesiyle en aza inecektir
Kentleşmeden kaynaklı sorunlar akıllı şehirler projesiyle en aza inecektir
Kentleşmeden kaynaklı sorunlar akıllı şehirler projesiyle en aza inecektir
Kentleşmeden kaynaklı sorunlar akıllı şehirler projesiyle en aza inecektir
Kentleşmeden kaynaklı sorunlar akıllı şehirler projesiyle en aza inecektir

Yenilenebilir Enerji, Hasan Suver, İstanbul, Bakan, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Kentleşmeden kaynaklı sorunlar akıllı şehirler projesiyle en aza inecektir' - Son Dakika Ekonomi

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