Bakan Yumaklı: 'Asrın birlikteliği' ile yaralar sarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, "Türkiye olarak, tüm zorluklarda olduğu gibi birbirimize kenetlenerek 'asrın birlikteliği'ni ortaya koyduk." ifadesini kullandı.

Yumaklı, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılı dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Depremde yaşamını yitirenleri rahmetle anan ve ailelerine başsağlığı dileyen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, tüm zorluklarda olduğu gibi birbirimize kenetlenerek 'asrın birlikteliği'ni ortaya koyduk. Hüzünleri silen, yaraları saran, küllerinden yine yeniden doğan bir anlayışla şehirlerimizi hep beraber kalkındırıyoruz. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın, ülkemizi her türlü afet ve felaketten muhafaza eylesin."