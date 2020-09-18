Bakanın 40 dakikalık teneffüs sözüne Burdur'dan 81 il için ceviz ezmesi hediyesi - Son Dakika

Bakanın 40 dakikalık teneffüs sözüne Burdur'dan 81 il için ceviz ezmesi hediyesi

Bakanın 40 dakikalık teneffüs sözüne Burdur'dan 81 il için ceviz ezmesi hediyesi Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 80 ile ceviz ezmesi gönderdi Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eğitim öğretimin ilk günündeki 40 dakikalık teneffüs sözü...

Bakanın 40 dakikalık teneffüs sözüne Burdur'dan 81 il için ceviz ezmesi hediyesi

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 80 ile ceviz ezmesi gönderdi

BURDUR - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eğitim öğretimin ilk günündeki 40 dakikalık teneffüs sözü üzerine, "O kadar uzun bir teneffüs ceviz ezmesiz olmaz. Burdur'un ceviz ezmesi de bizden olsun" diyerek 80 ile ceviz ezmesi gönderdi.

Korona virüs sürecinde çocuklara moral vermek amacıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" müjdesini vermişti Bakan Selçuk'un verdiği söz üzerine Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "O kadar uzun bir teneffüs ceviz ezmesiz olmaz. Burdur'un ceviz ezmesi de bizden olsun" diyerek sosyal medyadaki kampanyaya destek vermişti. Hazırlık sınıfları ve 1. sınıf öğrencilerinin 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak olması sebebiyle Başkan Ercengiz, destek verdiği kampanya kapsamında 80 ile ceviz ezmesi gönderdi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Sevgili öğrenciler geçtiğimiz aylarda pandemi nedeni ile maalesef okullarımız kapanmıştı. Bu yıl da okulumuzu istediğimiz zamanda, istediğimiz şekilde açamayacağız ancak 21 Eylül'de okula katılacak olan minik yavrularımız ve diğer gençlerimizin ilk ders zili çalacak. Sayın Bakanımızın 21 Eylül için verdiği sözün üzerinde bizde Burdur'dan bir söz vermiştik. 81 ilde Burdur Ceviz Ezmesi'ni dağıtıp tatlı bir eğitim yılını tatlı tatlı konuşarak ve güzelliklerle yaşayacağımızı ifade etmiştik. Bugün bu sözümüzün arkasında duruyoruz ve Burdur'un meşhur Ceviz Ezmesi'ni Tüm Türkiye'ye Burdur dışındaki 80 ilimize de göndererek Ceviz Ezmemizi sevgili gençlerimizi ve miniklerimizi tadarak, zihin açıklığı içerisinde derslerini başarılı bir şekilde takip etmelerini diliyoruz. Hepinize yeni öğretim yılında başarılar diliyoruz ve inşallah bu öğretim yılında pandemiyi bitirmiş yeni yılda hep birlikte zillerimizi çalarak gireceğimizi umut ediyoruz" dedi.

Bakanın 40 dakikalık teneffüs sözüne Burdur'dan 81 il için ceviz ezmesi hediyesi

Ali Orkun Ercengiz, Ziya Selçuk, Burdur, Ceviz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakanın 40 dakikalık teneffüs sözüne Burdur'dan 81 il için ceviz ezmesi hediyesi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fransa'da korona vaka sayısı rekor kırdı! Son 24 saatte 13 bin 215 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 62 can kaybı, 1771 yeni vaka tespit edildi DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Halis Bayancuk, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Alexander Sörloth, Trabzonspor'a yaklaşık 107.5 milyon TL kazandıracak Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Leicester City Teknik Direktörü Rodgers: Cengiz Ünder transferi için umutluyum Leicester City Teknik Direktörü Rodgers: Cengiz Ünder transferi için umutluyum         
21:16
Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı         
19:41
İnfial yaratan olay! Genç kadın, eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı İnfial yaratan olay! Genç kadın, eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı         
18:59
Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu         
17:13
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma         
17:05
Komşusunun cinsel istismarına uğrayan 5 yaşındaki kızın babası konuştu: Küçücük çocuk nasıl yalan söyleyebilir? Komşusunun cinsel istismarına uğrayan 5 yaşındaki kızın babası konuştu: Küçücük çocuk nasıl yalan söyleyebilir?         
15:51
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi         
15:14
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:49
Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor         
14:48
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu         
11:39
8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi 8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi         
10:45
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Okulda öpüşme davasında MEB'den 1 milyonluk tazminat kazanan liseli konuştu: Hayallerimi çaldılar Okulda öpüşme davasında MEB'den 1 milyonluk tazminat kazanan liseli konuştu: Hayallerimi çaldılar         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 21:28:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakanın 40 dakikalık teneffüs sözüne Burdur'dan 81 il için ceviz ezmesi hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei