Bakanlar Kurum ve Gül, Seferihisar'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bakanlar Kurum ve Gül, Seferihisar'da incelemelerde bulundu
31.10.2020 15:57
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu Seferihisar'da ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşları ziyaret etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu Seferihisar'da ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşları ziyaret etti.
Bornova'dan Seferihisar'a helikopterle gelen iki bakan, yükselen su seviyesinin ev ve iş yerlerinde hasara yol açtığı Sığacık Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.
Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum ve Gül, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Son Dakika Fenerbahçe, Ülker Stadı'ndaki müzeyi İstanbul Anadolu Lisesi'nin olduğu binaya taşıyacak 2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay Depreme hazırlık toplantısında depreme yakalandılar Tsunami videosu çeken genç, suda sürüklenen kişinin babaannesi olduğunu fark edince feryat etti Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Kızını arayıp "Cesetleri alın" diyen baba, eşini öldürüp aynı silahla hayatına son verdi 17 saat sonra kurtarılan İnci, enkaz altında böyle bekledi: Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın Serenay Sarıkaya, annesiyle İzmir'den dönerken depreme yakalandı