Bakanlar Kurum ve Gül, Seferihisar'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu Seferihisar'da ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşları ziyaret etti.

Bornova'dan Seferihisar'a helikopterle gelen iki bakan, yükselen su seviyesinin ev ve iş yerlerinde hasara yol açtığı Sığacık Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum ve Gül, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.