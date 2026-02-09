Bakanlardan Bartın İçin İşbirliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ve beraberindeki AK Parti Bartın Milletvekili Sayın Yusuf Ziya Aldatmaz ile Bartın Belediye Başkanı Sayın Muhammet Rıza Yalçınkaya'yı Bakanlığımızda ağırladık. İhtiyaçları dinledik, yapabileceklerimizi istişare ettik. Bartın'ı hak ettiği yere taşıyacak her projenin destekçisi olacağız."