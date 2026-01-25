Bakanlık 7.624 Denetimle 122 Milyon TL Cezaya Gitti - Son Dakika
Bakanlık 7.624 Denetimle 122 Milyon TL Cezaya Gitti

Bakanlık 7.624 Denetimle 122 Milyon TL Cezaya Gitti
25.01.2026 12:49
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025'te 7.624 denetim yaparak 122 milyon TL ceza uyguladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçen yıl 81 ilde kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara hizmet veren kamu ve özel kuruluşlara yönelik 7 bin 624 denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucu ilgili kuruluşlara 122 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı denetimlerle kadın kuruluşları, engelli bakım merkezleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon kuruluşları ile çocuk bakım ve koruma hizmeti sunan merkezleri mercek altına alıyor. Denetimlerde ihtiyaçlar, eksiklikler ve geliştirmeye açık alanlar tespit edilerek kayıt altına alınıyor; kuruluşların fiziki yapıları, yaşam alanları ve güvenlik koşulları detaylı şekilde inceleniyor. Özel bireylere, yaşlılara, kadınlara ve çocuklara daha iyi hizmet sunulması için yapılabilecekler üzerinde durulurken, bu kapsamda 2025 yılı içerisinde 81 ildeki kamu ve özel kuruluşlara yönelik 7 bin 624 denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucu ilgili kuruluşlara 122 milyon TL idari para cezası uygulandı.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Bakım kuruluşlarına yönelik denetim faaliyetleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatlarıyla 2026 yılı içerisinde de düzenli periyotlarla aynı kararlılıkla ve titizlikle sürdürülecek. Vatandaşların güvenli ve kaliteli sosyal hizmetlere erişimi önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da öncelikli hedef olmaya devam edecek.

İncelemelerde, kuruluşların yalnızca fiziki koşulları değil aynı zamanda merkezlerde görev yapan personelin mesleki yeterlilikleri, bakım ve gözetim süreçlerindeki uygulamaları da gözden geçiriliyor, sunulan hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik değerlendirmeler yapılıyor. Bakanlık yetkilileri, kuruluşlarda konaklayan bireylerin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için atılabilecek adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunuyor. Hizmetlerin güçlendirilmesi, bakım standartlarının yükseltilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruluyor.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.