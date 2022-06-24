Bakanlık, 'Çıtır Çıtır Felsefe' serisindeki 7 kitabı muzır yayın ilan etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bakanlık, 'Çıtır Çıtır Felsefe' serisindeki 7 kitabı muzır yayın ilan etti

24.06.2022 11:33
Bakanlık, 'Çıtır Çıtır Felsefe' serisindeki 7 kitabı muzır yayın ilan etti

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından 'Çıtır Çıtır Felsefe' serisindeki 7 kitabın, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu kararı verildi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından 'Çıtır Çıtır Felsefe' serisindeki 7 kitabın, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu kararı verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararında; Brigitte Labbe ve Michel Puech tarafından yazılan, Jacques Azam tarafından resimlenen, Azade Aslan tarafından Türkçe'ye çevrilen ve Günışığı Kitaplığı tarafından basımı yapılan 'Çıtır Çıtır Felsefe' serisindeki tüm kitapların resen incelendiği belirtildi.

Kararda, inceleme sonucu serideki 'Oğlanlar ve Kızlar', 'Aşk ve Dostluk', 'İyi ve Kötü', 'Küçükler ve Büyükler', 'Beden ve Akıl', 'Diktatörlük ve Demokrasi', 'Cesaret ve Korku' isimli kitaplardaki bazı ifade, görsel ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Kitabın, 1117 sayılı kanunun 3266 sayılı kanun ile değişik 4'üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliğiyle karar verildiği belirtilen kararda; söz konusu maddenin, muzır ilan edilen yayınların 'reklam ve propagandasının yapılamayacağı, açıkta teşhir edilemeyeceği, okul ve benzeri yerlere sokulamayacağı ve 18 yaşından küçüklere satılamayacağı' hükmünü içerdiği kaydedildi.


YORUMLAR
500
Kendini mehdi ilan edip, komşusunu öldüren sanığın yargılanmasına devam ediyor Kendini mehdi ilan edip, komşusunu öldüren sanığın yargılanmasına devam ediyor
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlık, 'Çıtır Çıtır Felsefe' serisindeki 7 kitabı muzır yayın ilan etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:28 Brezilya'da yaşanan banka soygunu sosyal medyada gündem oldu! Güvenlik görevlisinin anlık refleksiyle soyguncu yere yığıldı
11:19 Esra Erol'da duygusal anlar! Baba, 30 yıl sonra kavuştuğu oğlunun ayaklarına kapandı, gözyaşları sel oldu
11:13 Gram altının fiyatı 1.021 lira seviyesinden işlem görüyor
11:12 Dolar haftanın son gününe yükselişle başladı! 17,36 seviyelerinde işlem görüyor
11:10 Başarılı MİT operasyonu! "Raperin" kod adlı sözde üst düzey terörist Delal Azizoğlu, Süleymaniye'de öldürüldü
11:09 Bomba transfer gelişmesi! Kazımcan Karataş, Süper Lig devine gidiyor
11:08 Gözaltına alınan şüpheli, cinayeti itiraf etti! Keserle öldürüp gömmüş
10:38 Miçotakis'ten Türkiye'ye provokatif açıklama: Umarım Türkiye öğütleri dinler de son iki ayda onların hatasıyla oluşan gerginlik azalır
10:37 Acun Ilıcalı, canlı yayında açıkladı: Survivor All Star, 30 Haziran'da final yapıyor
10:23 Yatak odasında komşusunu gören kadın donup kaldı! Tatsız karşılaşma feci sonlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 11:37:11. #1.12#
SON DAKİKA: Bakanlık, 'Çıtır Çıtır Felsefe' serisindeki 7 kitabı muzır yayın ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement