Bakanlık o sürücüyü aradı, cezası kaldırıldı - Son Dakika

Bakanlık o sürücüyü aradı, cezası kaldırıldı

25.10.2020 00:57
Bakanlık o sürücüyü aradı, cezası kaldırıldı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, depoda duran motosiklete gelen köprü geçiş cezası haberleri ses getirirken, 35 AS 3508 plakalı motosiklete gelen ceza kaldırıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, depoda duran motosiklete gelen köprü geçiş cezası haberleri ses getirirken, 35 AS 3508 plakalı motosiklete gelen ceza kaldırıldı. Haberler üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilerinin kendisini aradıklarını anlatan Burhaniyeli esnaf Yılmaz Özcan, yetkililere teşekkür etti.

Burhaniye'de esnaflık yapan 2 çocuk babası Yılmaz Özcan'ın 2014 yılından beri ilçede kullandığı ve çoğunluklu depoda tuttuğu 35 AS 3508 plakalı motosikletine, 2019 yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Mahmutbey- Edirne oto yolunu kullandığı gerekçesiyle 23 lirası geçiş ücreti ve 92 lirası da ceza olmak üzere toplam 115 liralık fatura geldi. Gelen ihbarnameye şaşıran Özcan, cezaya itiraz etti. Ancak ikinci defa gelen ceza makbuzunun bir ay içinde ödenmesi istenince tekrar itiraz etti. Gelen makbuzda, 2019 yılının 8, 9 ve 10. aylarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden 6 defa, Mahmutbey-Edirne kara yolundan da bir defa geçtiği yazıldı.

Konu ile ilgili haberin basında çıkması üzerine konu ile yakından ilgilenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkileri Yılmaz Özcan'ı arayarak konu ile ilgileneceklerini söyledi. Özcan'ın cep telefonuna gelen mesajda cezanın kaldırıldığı kaydedildi. Yetkilere teşekkür eden Yılmaz Özcan, "2014 yılından beri Balıkesir Burhaniye'de olan motosikletime 2019 yılı itibarıyla köprü geçiş ücretleri tahakkuk etmiş. Bunlara itiraz ettim. Fakat tekrar tebligat yapıldı. 23 liralık köprü geçiş ücretine 92 lirada ceza kesilmiş. Bir ay zarfında ödemem isteniyordu. Tekrar itiraz ederken, konu basına aksetti. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer sorunu kısa sürede çözdüler. Cezanın kaldırıldığını telefonuma gelen mesajdan öğrendim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilerine teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Mahmutbey, Balıkesir, Burhaniye, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakanlık o sürücüyü aradı, cezası kaldırıldı - Son Dakika

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