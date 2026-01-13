Bakanlık'tan Beşminare Yurt İddialarına İnceleme - Son Dakika
Bakanlık'tan Beşminare Yurt İddialarına İnceleme

13.01.2026 16:02
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bitlis Beşminare Yurdu'ndaki iddialar için inceleme ve disiplin süreci başlattı.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Bitlis Beşminare Öğrenci Yurdu'ndaki iddialara ilişkin idari inceleme ve disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Bitlis Beşminare Öğrenci Yurdu'nda meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin paylaşımlar yer almaktadır. Söz konusu paylaşımlara konu olan hususlarla ilgili olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde idari inceleme ve disiplin süreci başlatılmıştır. Süreç, gerekli hassasiyet gösterilerek ve hukuki çerçeve içerisinde yürütülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

