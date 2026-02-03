Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti - Son Dakika
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

03.02.2026 15:29  Güncelleme: 15:52
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların, engellilerin ve yaşlıların fotoğraflarını "sahiplendirme ilanı" gibi sunan sosyal medya paylaşımlarını insan onuruna aykırı buldu ve içerikler hakkında suç duyurusunda bulunarak erişim engeli süreci başlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sivil toplum kuruluşunun hayvan haklarına dikkat çekme iddiasıyla çocukların, engelli bireylerin ve yaşlıların fotoğraflarını "sahiplendirme ilanı" formatında kullandığı sosyal medya paylaşımları hakkında suç duyurusunda bulundu.

"İNSANLARI NESNELEŞTİREN KABUL EDİLEMEZ BİR DİL"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu içeriklerde çocukların, engellilerin ve yaşlıların açık biçimde hedef alındığı belirtilerek, fotoğrafların "aşıları tam" gibi ifadelerle paylaşılmasının insan onurunu zedelediği vurgulandı. Açıklamada, bu paylaşımların insanları adeta birer nesneye indirgeyen, aşağılayıcı ve kabul edilemez bir yaklaşım içerdiği ifade edildi.

"FARKINDALIK İDDİASI HAK İHLALİNİ MEŞRULAŞTIRAMAZ"

Bakanlık, toplumsal farkındalık oluşturma iddiasının hiçbir şekilde çocukların, engellilerin ve yaşlıların kişilik haklarının ihlal edilmesine gerekçe olamayacağını belirterek, bu tür içeriklerin insanlık dışı bir dili normalleştirdiğine dikkat çekti.

İÇERİKLER İÇİN YAYINDAN KALDIRMA VE ERİŞİM ENGELİ SÜRECİ

Açıklamada, söz konusu paylaşımların sosyal medyada yeniden dolaşıma girmesinin ardından ivedilikle suç duyurusunda bulunulduğu, içeriklerin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi için gerekli yasal sürecin başlatıldığı bildirildi. Bakanlık, çocukların, engellilerin ve yaşlıların onurunu hedef alan hiçbir yaklaşımın karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hayvan Hakları, Aile Bakanlığı, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Güncel, Çocuk, Son Dakika

