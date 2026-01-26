Bakanlıktan herkesi ilgilendiren karar: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek - Son Dakika
Bakanlıktan herkesi ilgilendiren karar: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek

26.01.2026 09:40  Güncelleme: 09:48
Su kıtlığı riskine karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1 Ocak 2026'dan itibaren belirli büyüklükteki binalarda yağmur suyu hasadı ve gri su geri kazanım sistemlerini zorunlu hale getirdi. Yeni düzenleme kapsamında, şartları karşılamayan projelere yapı ruhsatı verilmeyecek, gerekli sistemleri kurmayan binalara ise iskan izni düzenlenmeyecek.

Türkiye'de artan nüfus, iklim değişikliği ve yanlış su kullanımı nedeniyle su kıtlığı riskinin büyümesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında alınan kararla, 1 Ocak 2026 itibarıyla belirli büyüklükteki yapılarda yağmur suyu hasadı ve gri su geri kazanım sistemlerinin kurulması zorunlu oldu.

Yeni düzenlemeye göre; bu sistemleri içermeyen projelere yapı ruhsatı verilmeyecek. İnşaatı devam eden yapılarda ise gerekli kurulumlar yapılmadığı takdirde yapı kullanım izin belgesi, yani iskan düzenlenmeyecek.

HANGİ YAPILAR KAPSAMDA

Düzenleme kapsamında yağmur suyu hasadı sistemi, parsel alanı 2 bin metrekare ve üzeri olan yapılar ile çatı alanı 1.000 metrekareyi aşan binalarda ve tüm kamu binalarında uygulanacak. Gri su geri kazanım sistemi ise 200 yatak ve üzeri otellerde, 10 bin metrekareyi aşan alışveriş merkezlerinde ve 30 bin metrekareden büyük kamu binalarında zorunlu olacak.

SİSTEMLER NASIL ÇALIŞACAK

Yağmur suyu, binaların çatı alanlarından toplanarak filtre edilecek ve depolanacak. Toplanan su, rezervuarlarda ve bahçe sulamasında kullanılacak. Depolama hacmi, hesaplanan yıllık toplanabilir yağmur suyunun en az yüzde 6'sını karşılayacak şekilde planlanacak. Gri su sisteminde ise duş ve lavabolardan gelen, "hafif kirli" olarak tanımlanan sular arıtılarak yeniden kullanılacak. Bu sistemlerin kapasitesi, bağlı olduğu rezervuarların günlük su ihtiyacının en az yarısını karşılayacak şekilde projelendirilecek.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Uzmanlar, kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının 2000 yılında 1.652 metreküp iken, 2023 itibarıyla 1.120–1.313 metreküp seviyelerine gerilediğine dikkat çekiyor. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde 2030'dan sonra daha sık su krizlerinin yaşanabileceği, 2040'a kadar kronik kuraklık riskinin artacağı ve 2050'ye gelindiğinde su kıtlığına bağlı ekonomik ve toplumsal etkilerin derinleşebileceği uyarısında bulunuluyor.

İklim Değişikliği, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Narkoz null Narkoz null:
    çok güzel bir fikir 7 0 Yanıtla
  • 1453 1453:
    geç kalınmış bir karar 5 0 Yanıtla
  • Serkan Genç Serkan Genç:
    iklim kanunundan çıkmazsanız bahçe sulamaya değil elinizi yıkıyacak şu bulamazsınız.. 4 0 Yanıtla
