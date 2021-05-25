"Bakım talepleri arttı" - Son Dakika

"Bakım talepleri arttı"

25.05.2021 12:58

Delphi Technologies Satış Sonrası Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Reşat Dumanoğlu, D markalı ürün ailesini pandemi koşulları, otomotiv sektörü ve satış sonrası hizmetler pazarı eksenlerinde değerlendirdi.

CARMEDYA.COM – Delphi Technologies Satış Sonrası Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Reşat Dumanoğlu, D markalı ürün ailesini pandemi koşulları, otomotiv sektörü ve satış sonrası hizmetler pazarı eksenlerinde değerlendirdi.

Pandemi sonrasında araç bakımlarına talebin arttığına dikkat çeken Dumanoğlu şunları söyledi; "Türkiye'de satış sonrası pazarında dağıtım alanında yer alan büyük bayiler, ciddi yatırımlar yaparak bizler gibi global tedarikçi şirketleriyle artık daha çok çalışıyorlar. Son tüketici de OEM kalitesindeki ürünleri, doğru fiyatla ve kendisine en yakın olabilecek noktalarda talep ediyor. Bu aşamada da hizmet öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi sürecine girer girmez önce ciddi bir hareketsizlik süreci yaşandı. Dolayısıyla yapılan kilometre ve araçların hareket etme seviyeleri bizler için çok önemli. İlk etapta binek araçlarda bu hareket az iken, ticari araçlarda ise taşıma ve lojistik faaliyetleri artarak etkin bir şekilde yükseldi. Ardından süreç içerisinde, son tüketicinin toplu taşıma yerine bireysel araçlarıyla seyahat etme tercihi giderek arttı. Bununla birlikte sıfır araçlardaki yükselen fiyatlar karşısında, ikinci el pazarı da hareketlendi. Bizim gibi hizmet veren firmalar ise özellikle araçların birkaç yıl sonraki bakım ihtiyaçlarına cevap verdiği için, bu hareketlilik yer aldığımız pazara da olumlu yansıdı" ifadelerini kullandı. Bu hareketli yapıya D ürün ailesinin de katkı sağladığını vurgulayan Dumanoğlu, "Pandemi dönemiyle birlikte artan ihtiyaçlar sonucunda, geçtiğimiz yaz aylarından günümüze değin hızlı bir trend oluştu. Delphi Technologies olarak bu trend kapsamında, mevcut ürün ve hizmetlerimizin yanında yeni D markalı ürünlerimiz ve özellikle yeni motor yağlarımızla daha da zenginleşen bir çözüm ortağı olduk. Türkiye'nin her noktasında yer alan yaygın dağıtım kanallarımız ve online pazarlama kanalları üzerinden, D markalı ürünlerimizi geniş bir tüketici kitlesiyle buluşturduk."

D ürün ailesi

Temiz ve verimli araç teknolojilerinde dünya lideri BorgWarner'in çatısı altında bulunan Delphi Technologies, yeni D markalı ürün ailesiyle madeni yağ ve araç sıvıları pazarındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Otomotiv üreticileri için geleceğe yönelik çözümler geliştiren ve geçtiğimiz yılın sonunda başta motor yağları olmak üzere fren spreyi, fren sıvısı ve antifriz ürünlerini pazara sunan şirket, özellikle pandemi sonrası yaşanan mobiliteyle birlikte araçların bakım gereksinimlerindeki artan taleplerini karşılıyor. Bu kapsamda hem binek hem de hafif ticari araçlarda kullanılan D motor yağları, fiyat-fayda dengesiyle öne çıkarak ve araç üreticilerinin teknik gereksinimlerini de karşılayarak yaygın dağıtım kanallarıyla servis ve tüketicilerle buluşuyor.

Her yaştan aracın ve markanın ihtiyacını karşılıyor!

Delphi Technologies Satış Sonrası'nın 'D' ürün portföyündeki 1, 4, 5, 7 ve 10.5 litrelik hacimlere sahip D motor yağı serisi; her yaştan araç ve markaya yönelik çözümler sunan geniş ürün yelpazesiyle profesyonelliğini tamamlıyor. Tam sentetik motor yağları, araç üreticilerinin zorlu teknik standartlarını karşılıyor ve egzoz gazı arıtma sistemleriyle donatılmış olanlar da dahil olmak üzere çok sayıda çevre dostu ve yenilikçi motorda kullanılabiliyor. Seri, mevcut ürün gamıyla; piyasada bulunan benzinli ve dizel olmak üzere tüm otomobil ve hafif ticari markalarının yaklaşık yüzde 70'inin yağ gereksinimlerini karşılıyor. 'D' ürün portföyündeki yarı sentetik motor yağları ise büyük araçların gerektirdiği yüksek performans standartlarını da karşılayarak tarım ve inşaat sektörlerinde yer alan araçlardaki tüm 4 zamanlı dizel ve benzinli motorlara yağlama çözümleri sunuyor.

'D' motor yağı ürün portföyü, 'D' Prestige Super Plus D-G C2/C3 5W-30, 'D' Prestige Plus DF A5/B5 5W-30, 'D' Prestige Super Plus D-VR C2/C3 5W-30, 'D' Prestige Super Plus D-EC C2/C3 5W-30 ve 'D' Prestige 10W-40 dahil olmak üzere Delphi Technologies tarafından üretilen 5 farklı 5W-30 ve 10W-40 viskozitede üründen oluşuyor. Delphi Technologies bünyesinde geliştirilen 'D' motor yağlarının yanı sıra, yine 'D' ürün gamı içerisinde; 'D' Uzun Ömürlü Kırmızı Antifriz, 'D' Dört Mevsim Mavi Antifriz, 'D' Fren ve Debriyaj Temizleyici Sprey ve DOT3 ve DOT4 Fren ve Debriyaj Sıvıları dahil olmak üzere zengin bir sıvı çeşitliliği bulunuyor.

Bakım talepleri arttı

Kafkasya, Türkiye, Pandemi, Delphi, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil 'Bakım talepleri arttı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor? Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor? Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?

Son Dakika Haberleri
14:26 Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor?
14:18 Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti
13:54 Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz
13:53 Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı
13:50 Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti
13:49 Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı
13:16 Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek
13:08 Erdoğan'dan, Biden ile görüşmesine günler kala yeni hamle! 20 büyük ABD şirketiyle Türkiye'ye yatırımları görüşecek
13:07 Üs bölgesine maket uçak saldırısı düzenlendi! PKK, bir kez daha hüsrana uğradı: 1 terörist öldürüldü
13:06 Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım
Ukrayna basınından bomba iddia: Fenerbahçe, teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşüyor Ukrayna basınından bomba iddia: Fenerbahçe, teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşüyor         
14:28
Uzun çalışma saatleri öldürüyor! Felç, kalp hastalıkları ve kalp krizi riski artıyor Uzun çalışma saatleri öldürüyor! Felç, kalp hastalıkları ve kalp krizi riski artıyor         
14:22
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu         
14:01
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz         
13:55
Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti         
13:51
Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu'na, oteller bir Instagram paylaşımı için 20 bin TL teklif ediyor Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu'na, oteller bir Instagram paylaşımı için 20 bin TL teklif ediyor         
13:35
Mervenur'u iple boğup streçle saran cani, cinayetin detaylarını anlattı: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım Mervenur'u iple boğup streçle saran cani, cinayetin detaylarını anlattı: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım         
13:07
Yaşlı adam, ziyaret amaçlı geldiği inşaatın 8'inci katından düşüp öldü Yaşlı adam, ziyaret amaçlı geldiği inşaatın 8'inci katından düşüp öldü         
12:54
Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı         
11:51
Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte         
11:11
Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı         
11:04
Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir         
11:00
Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı         
10:58
2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var 2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var         
10:10
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 14:36:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Bakım talepleri arttı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement