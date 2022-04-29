Bakıma muhtaçlar da bayram edecek - Son Dakika
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Bakıma muhtaçlar da bayram edecek

29.04.2022 14:09
Bakıma muhtaçlar da bayram edecek

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hayata geçirilen Vefa Hizmeti" projesiyle Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki yaşlı ve bakıma muhtaçların hem ev hem de kişisel temizlikleri yapılıyorŞehitkamil Belediyesinin sunduğu 'Vefa Hizmeti' projesi ile gerçekleştirilenbayram temizliği ve kuaför...

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hayata geçirilen Vefa Hizmeti" projesiyle Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki yaşlı ve bakıma muhtaçların hem ev hem de kişisel temizlikleri yapılıyor

Şehitkamil Belediyesinin sunduğu 'Vefa Hizmeti' projesi ile gerçekleştirilenbayram temizliği ve kuaför hizmeti, yaşlı ailelerin yüzünü güldürüyor. Evdeki tüm ihtiyaçları karşılanan Ali Çakır, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti. Şehitkamil Belediyesi, 'Vefa Hizmeti' projesi ile yaşlı ve bakıma muhtaç kimselerin evdeki tüm ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesine bağlı çalışan Vefa Hizmeti ekibi, özellikle 70 yaşın üzerinde, kimsesi olmayan ve maddi durumu yetersiz kişilere hizmet ediyor. Vefa Hizmeti ekibi, Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden ve yalnız yaşayan 56 yaşındaki Ali Çakır'ın evini, Ramazan Bayramı öncesi baştan aşağı temizledi. Çakır'ın ilk olarak evdeki halıları temizlendi, koltukları silindi, pencereleri temizlendi, yerleri süpürüldü. Daha sonra mutfaktaki bulaşıklar yıkandı, evin genel temizliği yapıldı. Bunun yanı sıra yaşlı Ali Çakır'ın bayram tıraşı da yapıldı.

Yaşlılardan dua

Yapılan bayram temizliğinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Ali Çakır, "Allah, Şehitkamil Belediyemizden razı olsun. Evimin her tarafı temizleniyor. Tüm temizliğimiz dört dörtlük yapılıyor. Bu durumdan çok memnunum. Evim sürekli temizleniyor. Bugün de Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Şehitkamil Belediyemizin Vefa Hizmeti ekibi gelerek evimizde bayram temizliği yaptı. Sağ olsunlar, bayram öncesi evimi pırıl pırıl ettiler. Bunun yanı sıra berber arkadaş gelerek bayram tıraşımı da yaptı. Allah, Başkanımızdan ve vefa ekibinden razı olsun" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Bakıma muhtaçlar da bayram edecek
Bakıma muhtaçlar da bayram edecek
Bakıma muhtaçlar da bayram edecek
Bakıma muhtaçlar da bayram edecek
Bakıma muhtaçlar da bayram edecek
Bakıma muhtaçlar da bayram edecek

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Gaziantep'te ihtiyaç sahiplerine bakkal alışveriş çeki dağıtımına başlandı Gaziantep'te ihtiyaç sahiplerine bakkal alışveriş çeki dağıtımına başlandı Arabanlı kadınlar bayramlık kömbe geleneğini sürdürüyor. Arabanlı kadınlar bayramlık kömbe geleneğini sürdürüyor.

Ramazan Bayramı, Şehitkamil, Gaziantep, Kuaför, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakıma muhtaçlar da bayram edecek - Son Dakika


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