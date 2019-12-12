Bakımevinde kafasında kurtçuk oluşan adamın görüntüleri tepki gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakımevinde kafasında kurtçuk oluşan adamın görüntüleri tepki gördü - Son Dakika

Bakımevinde kafasında kurtçuk oluşan adamın görüntüleri tepki gördü

29 dakika önce

Bakımevinde kafasında kurtçuk oluşan adamın görüntüleri tepki gördüKAHRAMANMARAŞ'ta özel bir bakımevinde çekildiği iddia edilen ve yaşlı bir adamın kafasında kurtçukların türediğini gösteren görüntüler sosyal medyada tepki gördü.

Bakımevinde kafasında kurtçuk oluşan adamın görüntüleri tepki gördü

KAHRAMANMARAŞ'ta özel bir bakımevinde çekildiği iddia edilen ve yaşlı bir adamın kafasında kurtçukların türediğini gösteren görüntüler sosyal medyada tepki gördü.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde 2 yıl önce açılan özel yaşlı bakım merkezinde geçen yıl çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu. Görüntülerde bakım evinde kalan Mehmet M.'nin (92) kafasında açık olan yarada kurtlar oluştuğu görülüyor. Mehmet M.'nin çekilen görüntülerden bir süre sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-

Bakımevinde kafasında kurtçuk oluşan adamın görüntüleri tepki gördü

Dulkadiroğlu, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Lüks rezidanstaki bir dairede bavulun içerisinde kadın cesedi bulundu
Kahramanmaraş'ta özel bir bakımevinde çekilen görüntüler, vicdanları sızlattı Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı

Son Dakika Haberleri
22:46 Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı (2) - Son Dakika
22:46 Şanlıurfa'da komşu ailelerin silahlı kavgasında kadın, yaralandı - Son Dakika
22:46 İDT'nin "Bay Z" oyunu Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de gala yaptı - Son Dakika
22:44 Faslı düşünür Ureyd: "Türkiye, İslam'ın ilerlemeye engel olmadığının kanıtı" - Son Dakika
22:36 DHA YURT BÜLTENİ-23 - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 22:51:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakımevinde kafasında kurtçuk oluşan adamın görüntüleri tepki gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]