Bakırköy Belediyesi'nden 24 Kasım Öğretmenler Günü Koşusu

06.11.2025 10:33
Bakırköy Belediyesi, Merrell iş birliğiyle 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle 10K, 5K ve çocuk koşuları düzenleyecek. Etkinlik, 23 Kasım Pazar günü Yeşilköy Marina'da gerçekleştirilecek.

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi, Merrell ortaklığıyla "24 Kasım Öğretmenler Günü Koşusu" düzenleyecek. 23 Kasım Pazar günü Yeşilköy Marina'da gerçekleşecek etkinlikte, 10K, 5K ve çocuk koşuları yapılacak. Koşularda yarışan ve dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerini Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu takdim edecek.

Bakırköy Belediyesi, eğitime ve spora verdiği desteği "24 Kasım Öğretmenler Günü Koşusu" ile sürdürüyor. Merrell iş birliği ile Yeşilköy Marina'da bu yıl ikincisi düzenlenen program ile hem öğretmenler günü kutlanacak hem de spora teşvik sağlanacak. 23 Kasım Pazar günü saat 08.30'da 10K, 08.45'de 5K ve 09.15'te çocuk koşularının startı verilecek. Spor etkinlikleri heyecan dolu yarışmalara ve eğlenceli aktivitelere de sahne olacak. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun yarışmacılara ödüllerini takdim edeceği 10K ve 5K koşu derecelerinin tüm dünyada geçerliliği olacak.

Kaynak: ANKA

Öğretmenler Günü, etkinlik, Yeşilköy, Marina, Çocuk, Pazar, Son Dakika

