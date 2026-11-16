Bakırköy Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı - Son Dakika
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Bakırköy Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı

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Bakırköy Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bakırköy Belediyesi'ne yönelik ihale dosyalarında usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. 9 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin sürüncemede bırakıldığı iddiaları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Bakırköy Belediyesindeki bir kısım iş ve işlemlerdeki 'icbar suretiyle irtikap' suçlarına yönelik iddialar, 'ihaleye fesat karıştırma' dosyasından ayrıldı.

9 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

Başsavcılık tarafından müşteki Mustafa Karacan'a ait bir döner işletmesinin tadilat ve ruhsat sürecinde tutuklu Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Erkan Gül tarafından kurulan baskı üzerine haksız yere müştekiden 2 milyon 500 bin lira ödeme alındığı iddiaları, bir diğer müşteki Rıdvan Bayar'a ait bir kuaför işletmesinin ruhsat işlemleri sürecinde baskı ile 200 bin dolar para istendiği iddialarına ilişkin Bakırköy Belediye Başkan yardımcıları tutuklu şüpheliler Ali Rıza Akyüz, Abdülhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Belediye Meclis Üyeleri Erkan Gül ve Mustafa Fazlıoğlu, Kentsel Dönüşüm Müdürü Mustafa Fatih Özkan, İmar ve Şehircilik Müdürü Abdulkadir Akay, Zabıt Müdürü Ahmet Keküllüoğku ile Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası olan ve ev hapsi tedbiri ile serbest bırakılan Mustafa Özdemir hakkında Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açıldı.

Kaynak: İHA
Bakırköy Cumhuriyet BaşsavcılığıBakırköy Belediye Başkanlığı3. SayfaGüncelKamuSon Dakika

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