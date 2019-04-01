Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de, Köprünün Altına Çarpan Tır Devrildi

Bakırköy'de, Köprünün Altına Çarpan Tır Devrildi

1 saat önce

Bakırköy'de, köprünün altına çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Bakırköy'de, Köprünün Altına Çarpan Tır Devrildi, System.String[]
Bakırköy'de, köprünün altına çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rauf Orbay Caddesi'nden Atatürk Havalimanı istikametine giden Ali Basut yönetimindeki 34 YR 5387 plakalı tırın dorsesi, Yeşilyurt mevkisindeki üst geçidin altına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen tır, bu sırada yanında geçen bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan sürücü Ali Basut, olay yerine gelen ambulansla, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, caddedeki trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin aracı kaldırma çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:47 Kaynak: AA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Ali Basut, Bakırköy, Güncel
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