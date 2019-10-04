Bakırköy'de silahlı yaralama

Bakırköy'de seyir halindeki otomobile açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.
Ekrem Kurt Bulvarı'ndan sahil yolu istikametine giden 34 KA 4512 plakalı otomobilin yanına yaklaşan bir motosikletten araca ateş açıldı.
Otomobil sürücüsü yaralanırken, motosikletteki iki kişi olay yerinden kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayın alacak meselesinden kaynaklandığı iddiası üzerinde duran polis ekipleri, zanlıların yakalanması için bölgede çalışma başlattı.