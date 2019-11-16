Bakırköy'de siyanürle ölen ailenin cenazeleri gasilhaneden alındı

İSTANBUL - Bakırköy'de siyanür dehşetinde hayatını kaybeden anne, baba ve çocuğun cenazeleri gasilhaneden alındı.

Bakırköy Osmaniye Çoban Çeşme Sokak'ta bir evde yaşanan siyanür dehşetinde hayatını kaybeden Bahattin Delen, Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki çocukları Ali Delen'in cenazeleri Alibeyköy'de bulunan gasilhaneden alındı. Yakınları tarafından alınan cenazeler cenaze namazının kılınacağı Fatih Camii'ne götürüldü. Ailenin yakınları da cenaze nakil aracına eşlik etti.

Hayatını kaybeden Bahattin Delen, Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki Ali Delen'in cenazelerinin öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmesi bekleniyor.