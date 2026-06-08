Bakız İnşaat’tan Deprem Yönetmeliğine Uygun ve Güvenli Konut Projeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakız İnşaat’tan Deprem Yönetmeliğine Uygun ve Güvenli Konut Projeleri

Bakız İnşaat’tan Deprem Yönetmeliğine Uygun ve Güvenli Konut Projeleri
08.06.2026 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana’da inşaat sektöründe güvenli yapılaşmayı öncelik haline getiren Bakız İnşaat, “Güçlü yapılarla güvenli yarınlara” anlayışıyla hayata geçirdiği projelerde deprem dayanıklılığını ön planda tutuyor.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde bugüne kadar yaptıkları hiçbir yapı hasar görmeyen Bakız İnşaat'ın merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi’ndeki projesinde de sona gelindi. Turgay Canver ve Begüm Canver’in sahibi olduğu firma, Türkiye’nin deprem kuşağında olması sebebiyle, inşa ettikleri tüm yapılarda güncel deprem yönetmeliklerine eksiksiz uyum sağlıyor. Firma, tüm resmi kurumların onayından geçerek verilen onaylı inşaat ruhsatına uygun olarak yine resmi kurumlarca onaylanan projeleri birebir uyumlu şekilde inşa ediyor.

Firma, zemin etüdünden statik projelendirmeye kadar her aşamada titizlikle çalışıyor ve kullanılan malzeme kalitesi ve mühendislik çözümlerinden de ödün vermiyor.

Turgay Canver ve Begüm Canver, “Amacımız sadece bina yapmak değil, insanların güven içinde yaşayabileceği sağlam yapılar inşa etmek. Bu nedenle projelerimizde ileri mühendislik teknikleri ve kaliteli işçilikten asla taviz vermiyoruz” dedi.

Depreme dayanıklı yapılaşmanın önemine dikkat çeken Turgay Canver ve Begüm Canver, modern teknoloji ve uzman kadrosuyla güvenli konut üretmeye devam edeceklerini de söyledi.

İnşaat, Emlak, Yaşam, Adana, Son Dakika

Son Dakika İnşaat Bakız İnşaat’tan Deprem Yönetmeliğine Uygun ve Güvenli Konut Projeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi
Antalya Havalimanı’nda bebek bezinden servet çıktı Antalya Havalimanı'nda bebek bezinden servet çıktı
Irak’ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü Irak'ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü
Aziz Yıldırım’dan beğeni yağmuruna tutulan hareket Aziz Yıldırım'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan’ı hem Bakan Çiftçi’yi hedef aldı İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan'ı hem Bakan Çiftçi'yi hedef aldı

18:04
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
17:36
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
17:35
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı
17:24
İran’dan “ABD eyaletlerini vururuz“ tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz
İran'dan "ABD eyaletlerini vururuz" tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz?
17:14
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama Bir de tebessüm etti
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 18:29:24. #7.13#
SON DAKİKA: Bakız İnşaat’tan Deprem Yönetmeliğine Uygun ve Güvenli Konut Projeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.