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BAKKA'da Oflaz dönemi

1 saat önce

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Muhammed Ali Oflaz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreterliği görevine asaleten atandı.

BAKKA'da Oflaz dönemi, System.String[]

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Muhammed Ali Oflaz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreterliği görevine asaleten atandı.


Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Oflaz, 2006 yılında Öziplik-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanlığı, 2006-2010 yılları arasında sırasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Sinema Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı, Müsteşarlık Makamı Kültür ve Turizm Uzmanı, 2010 yılı Hazine Müsteşarlığı Merkez Finans ve İhale Birimi İhale Yöneticiliği görevlerinde bulundu.


2010 yılı Aralık ayından bu yana Ankara Kalkınma Ajansında görev yapan Muhammed Ali Oflaz, 2010-2011 yılında Program Yönetim Birimi Uzmanlığı, 2011-2014 yılında Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü, 2014-2017 İş Geliştirme ve Strateji Birimi Birim Başkanlığı ve 2016 yılından bu yana da Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü ve son olarak 18 Eylül 2019 tarihinde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreterlik görevine asaleten görevlendirildi.


BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz evli ve 2 çocuk babası. - ZONGULDAK

Batı Karadeniz, Muhammed Ali, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:39 Kaynak: İHA
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