BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı Gürel oldu - Son Dakika

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Video konferans sistemi üzerinden yapılan BAKKA 2020 Yılı Eylül Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, BAKKA Yönetim Kurulu Başkanlığını bir yıl süreyle yürütmek üzere Vali Fuat Gürel devraldı.

Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapılan BAKKA Yönetim Kurulu toplantısına; Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Yönetim Kurulu üyeleri Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ve ajans uzmanları video konferans yoluyla katıldı.

Toplantıda, sonuç odaklı programlar ile 2021 yılı çalışma programı ve bütçe taslağı yönetim kurulunun onayına sunuldu. - KARABÜK