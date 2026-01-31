Bakü'de Türkiye-Azerbaycan İş Toplantısı - Son Dakika
Bakü'de Türkiye-Azerbaycan İş Toplantısı

Bakü\'de Türkiye-Azerbaycan İş Toplantısı
31.01.2026 14:22
Bakü'de düzenlenen toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği ve fırsatlar ele alındı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Türkiye-Azerbaycan iş dünyasında yeni ufuklar" konulu iş toplantısı düzenlendi.

Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) tarafından düzenlenen toplantıya Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, TÜİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Büyükfırat, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Memmedov ve iş insanları katıldı.

Büyükelçi Akgün, toplantıda yaptığı konuşmada, iki kardeş ülke arasındaki stratejik ortaklığın ekonomik alanda da başarıyla sürdüğünü belirterek, iş dünyası arasındaki temasların artmasının karşılıklı yatırım ortamına olumlu katkı sağladığını vurguladı.

Akgün, Türk ve Azerbaycanlı iş insanlarının üçüncü ülkelerde iş yapmasının önemine değinerek özellikle Türk dünyasında büyük fırsatların bulunduğunu vurguladı.

Akgün, büyükelçilik olarak iş insanlarını her zaman desteklediklerini ve desteklerinin bundan sonra da süreceğini ifade etti.

KOBİA Yönetim Kurulu Başkanı Memmedov da konuşmasında Azerbaycan'da girişimciliğin geliştirilmesine yönelik uygulanan devlet destek mekanizmaları, yerli ve yabancı yatırımcılar için mevcut imkanlar hakkında bilgi verdi.

TÜİB Yönetim Kurulu Başkanı Büyükfırat da Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin gelişim perspektifleri ve iş dünyası için oluşturulan fırsatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

