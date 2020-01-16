BAL Ligi'nde Doğu derbisi - Son Dakika
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BAL Ligi'nde Doğu derbisi

6 saat önce

Kars 36 Spor Erzurum Yakutiye Spor karşılaşması hazırlıklarını eksi 19 derece soğukta sürdürüyor.

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Kars 36 Spor Erzurum Yakutiye Spor karşılaşması hazırlıklarını eksi 19 derece soğukta sürdürüyor. Karlı zeminde yapılan çalışmalarda futbolcuların hırslı olmaları dikkat çekti.


Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kars 36 Spor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Erzurum Yakutiye Spor hazırlıklarını soğuk hava ve karlı zeminde yapıyor. Teknik Direktör Mersut Demiroviç nezaretinde yapılan antrenmanda sporcuların hırslı ve istekli olmaları teknik heyeti sevindiriyor.


'Doğu Derbisi'nde hafta sonu GSİM Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi 4 Nolu Çim Sahada Yakutiye Spor ile karşılaşacak yeşil beyazlı ekip, Yakutiye maçının taktik çalışması yaptı. Yapılan çift kale maçta, hata yapan sporcular Teknik Direktör Mersut Demiroviç tarafından sert bir şekilde uyarıldı. Demiroviç zaman zaman çalışmayı keserek futbolcularla konuştu.


Yakutiye karşılaşmasından galibiyetle ayrılacaklarını ifade eden Teknik Direktör Mersud Demiroviç, "Hazırlıklarımız sürüyor. Soğuk havada çalışıyoruz. Yeni transferlerimiz takıma çabuk uyum sağladı. Çok zor bir karşılaşmaya çıkacağız. Her iki takımda sezona galibiyetle başlamak istiyor. Futbolcularıma güveniyorum. İnanıyorum 90 dakika sonunda gülen taraf biz olacağız" dedi.


"Kars 36 Spor'un hedefi belli"


Kars 36 Spor'un hedefinin şampiyonluk olduğuna dikkat çeken Demiroviç, "Kars 36 Spor'un hedefi belli. Bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. Biz taraftarlarımızla, yönetimle, teknik heyetle, sporcularımızla bir bütün olduk. Şampiyon olmak ve Karslılara bu sevinci yaşatmak istiyoruz. Birlikten kuvvet doğar, biz bu birlikteliği sağladığımız takdirde geçemeyeceğimiz takım yoktur. Çok iyi bir kadromuz var. Özellikle kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşmalarda puan kaybetme gibi bir lüksümüz yok. Biz kendi sahamızda kaybetmeyeceğiz. Kars 36 Spor 2019-2020 sezonu sonunda hedefine ulaşacaktır" diye konuştu.


"Doğu Derbisi'nin hakemleri belli oldu"


Öte yandan 19 Ocak 2020 Pazar günü Erzurum GSİM Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi 4 Nolu Çim Stadında oynanacak Yakutiye Spor Kars 36 Spor karşılaşmasının hakemleri belli oldu.


Karşılaşmayı Samsun Bölgesi hakemlerinden Cihad Sizer yönetecek. Sizer'in yardımcılıklarını Aykut Yılmaz ve Erdoğan Sertan Akman yapacak. Karşıaşmanın 4'üncü hakemi Ayberg Öz, Yakutiye Spor Kars 36 Spor karşılaşması saat 13.00'te başlayacak. - KARS

Yakutiye, Kars, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:05 Kaynak: İHA
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