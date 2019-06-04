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Balçova Belediyesinde yüzler gülüyor

1 saat önce

Balçova Belediyesi'ndeki bayramlaşma töreninde Başkan Fatma Çalkaya, ikramiyelerin personelin hesabına aktarıldığını söyleyerek müjde verirken ekonomik krize karşı da uyarılarda bulundu.

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Balçova Belediyesi'ndeki bayramlaşma töreninde Başkan Fatma Çalkaya, ikramiyelerin personelin hesabına aktarıldığını söyleyerek müjde verirken ekonomik krize karşı da uyarılarda bulundu.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, belediye binasında düzenlenen bayramlaşma töreninde personelini hem kutladı hem de uyardı. Belediye meclis üyeleri ve sendika temsilcilerinin de katıldığı törende personele tüm haklarının ödendiğini ifade eden Başkan Çalkaya "Sizler Balçova Halkı'na hizmet ederek bir emek harcıyorsunuz. Bu emeğinizin karşılığını bugün olduğu gibi her zaman alacaksınız. Ancak yaşadığımız ekonomik krizi her zaman göz önünde bulundurarak ayağınızı yorganınıza göre uzatmanızı istiyorum" diye konuştu.

Belediye-İş 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan da Balçova'da emeğin değerini bilen bir yönetim olduğunu söyleyerek "Balçova Belediyesi sadece sendikalı personeline değil taşerondan geçiş yapan işçilere de yasal sınırları zorlayarak emeğinin karşılığını veriyor. Biz işçiler, emeğimizi koruyan başkanımızın yüzünü öne eğdirmeyiz" dedi. Tüm-Bel-Sen İşyeri Temsilcisi Ahmet Sebilci ise "Balçova'da görev yapan memurlar olarak bizlerin tüm haklarını savunan belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Fatma Çalkaya ve meclis üyeleri personel ile bayramlaştı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:11 Kaynak: İHA
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