Son Dakika Haberleri: Balçovalı Çocuklara Karne Hediyesi

Balçovalı Çocuklara Karne Hediyesi

1 saat önce

Balçova Belediyesi, bir yarıyıl boyunca ders çalışan çocukları karne hediyesi olarak sinemaya götürdü.

Balçovalı Çocuklara Karne Hediyesi, System.String[]
Balçova Belediyesi, bir yarıyıl boyunca ders çalışan çocukları karne hediyesi olarak sinemaya götürdü.

Her yıl sömestr tatilinde çocukları karne hediyesi olarak sinemaya götüren Balçova Belediyesi bu yıl da geleneği bozmadı. Semtevleri tarafından yapılan duyuru ile sinemaya gitmek isteyen çocuklar, belediyenin servis araçları ile sinemaya götürüldü. Eskiden sık sık bir araya gelip sokakta gönüllerince eğlenen çocukların akıllı telefonlara bağımlı hale gelmesi daha sonra ise tekrar parklarda oynamalarını konu alan Can Dostlar filmine giden Balçovalı çocuklar, geride kalan bir dönemin yorgunluğunu çıkardı.

Çocukların motivasyonu artırmak için yıl boyunca değişik etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya "Çocuklarımız eğitim dönemi boyunca çok yoruluyorlar. Böylesi yorgunluğun ardından dinlenmek onların hakkı. Arkadaşları ile birlikte sinemaya gidip patlamış mısır yemek onları mutlu ediyor. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:37 Kaynak: İHA

Balçova, Güncel
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