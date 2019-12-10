Son Dakika Haberleri: Balık avlarken 2 köpek balığı çıktı
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Balık avlarken 2 köpek balığı çıktı

6 saat önce

Tekirdağ'da balıkçılar balık avlarken 2 ve 2 buçuk metrelik 2 köpek balığı yakaladı.

Balık avlarken 2 köpek balığı çıktı, System.String[]

Tekirdağ'da balıkçılar balık avlarken 2 ve 2 buçuk metrelik 2 köpek balığı yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Marmara Denizi'nin Şarköy kesimlerinde balık avlamaya çalışan balıkçıların ağlarına 2 köpek balığı takıldı. Tekirdağ'ın merkezi ilçesine getirilen ve boyları 2 ile 2 buçuk metre arasında değişen köpek balıkları vatandaşların da ilgi odağı oldu. Köpek balığını ilk kez gören bazı vatandaşlar köpek balıklarının başından ayrılmayarak fotoğraf çekilmeye çalıştı. - TEKİRDAĞ

Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:22 Kaynak: İHA
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