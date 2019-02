Balık Fiyatlarında Düşüş Yaşanmıyor

Bilecik'te balık fiyatları el yakarken, tezgahlarda 15 ile 20 lira arasında alıcı bulabilen hamsi ise ilgi görmüyor.

Bilecik'te kış mevsimin vazgeçilmezi olan balık fiyatlarında beklenen düşüş bu sezon henüz yaşanmadı. Bazı illerde 5 liradan satılan hamsi kentte 15 ile 20 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. 15 gündür kötü hava koşullarında dolayısıyla doğru dürüst balık gelmediğini anlatan balık satıcısı Celal Karakaya, "Havalarda bir kestane karası vardı. Denizlerde alabora olması sunucu balık yoktu 15 günden beri. Şu anda deniz rayına oturdu çeşit bollaştı. Fiyatlarda gördüğünüz gibi biraz düşüş yaşandı. Tezgahın en pahalısı çinekop. Diğer balıkların fiyatı düştü. Geçtiğimiz günlerde 20 TL olan hamsi şu an 15 TL. Şu an Karadeniz hamsi geliyor, hem iri hem de yağlı. Balık fiyatları şu an istavrit 20 TL, hamsi 15 TL, palamutlar aynı 15 TL, sardalya 10 TL, çupra levrek aynı fiyatta 30 TL o şekilde" dedi. - BİLECİK

