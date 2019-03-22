Balık İlgi Görmüyor

Bilecik'te balık fiyatları el yakarken, tezgahlarda 15 ile 20 lira arasında alıcı bulabilen hamsi ise ilgi görmüyor.

Bilecik'te balık fiyatları el yakarken, tezgahlarda 15 ile 20 lira arasında alıcı bulabilen hamsi ise ilgi görmüyor.



Bilecik'te kış mevsimin vazgeçilmezi olan balık fiyatlarında beklenen düşüş bu sezon henüz yaşanmadı.15 Nisan'da balık sezonunun kapanacağını ve satışların çok iyi gitmediğini belirten balık satıcısı Celal Karakaya "15-20 gündür havaların ısınmasıyla birlikte denizlerimizde balık çeşitliliği azaldı. Bu durum fiyatlara da yansıdı.Tüm balık camiasının işleri balık olmamasından dolayı sıkıntı içerisinde geçmektedir. Bilecik halkı da balığa talep göstermiyor. İstediğimiz satışı gerçekleştiremiyoruz. Balık sezonu 15 Nisan tarihinde sona eriyor. Tezgahın en pahalısı somon. Balık fiyatları şu an istavrit 20 TL, hamsi 15 TL, palamutlar aynı 20 TL, sardalya 10 TL, somon 80 TL" dedi. - BİLECİK

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