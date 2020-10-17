Balıkçı barınağındaki tekne, metal çürümesi kaynaklı batmış - Son Dakika

HATAY Su Ürünleri Kooperatifi Birlik Başkanı Celal Bilen, İskenderun Balıkçı Barınağı'nda turistik teknenin metal çürümesinden kaynaklı battığını ve olaya liman başkanlığının el koyduğunu söyledi.

İskenderun Balıkçı Barınağı'na bir yıl önce çekilerek getirilen 'Öz Gümüş' adlı yüzer restoran teknenin yıllardır Madenli Balıkçı Barınağı'nda kaldığını söyleyen Hatay Su Ürünleri Kooperatifi Birlik Başkanı Celal Bilen, kullanılmadığı ve bakımsız olduğu için metal çürümesinden dolayı su alarak battığını belirtti. Bilen, "Sahibine, ilgili donatanına defalarca ulaşmamıza rağmen herhangi bir çalışma yapmadılar. Sevindirici tarafı barınağa giriş-çıkışların etkilenmediği bir yerde olması" dedi.

ÇIKARTMASI İÇİN BİR AY SÜRE VERİLDİResmi kurumlar ve liman başkanlığını işlemleri başlattığını deniz hukukunun bundan sonra işleneceğine de dikkat çeken Başkan Bilen, "Bilgi kirliliği ortalarda dolaşıyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bu teknenin sahibine ulaşıldı ve çıkartması için bir ay süre verildi. Eğer çıkartmaz ise liman başkanlığı teknenin çıkartılmasını sağlayıp, yapılan masrafı da mal sahibinden talep edecek. Eğer mal sahibi batması ile ilgili bir şüphesi olsaydı suç duyurusunda bulunurdu. Biz üzgünüz büyük geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

Teknenin içerisinde bir damla yakıtın da olmamasının sevindirici olduğuna dikkat çeken Başkan Bilen, batışı nedeniyle çevre kirliliği olmadığını sözlerine ekledi.