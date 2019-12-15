Balıkçılar Çarşısı'nda yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkçılar Çarşısı'nda yangın - Son Dakika

Balıkçılar Çarşısı'nda yangın

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki bir çok iş yerinin bulunduğu Balıkçılar Çarşısı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Balıkçılar Çarşısı'nda yangın, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki bir çok iş yerinin bulunduğu Balıkçılar Çarşısı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu.


Alınan bilgiye göre, 2 ay önce Yeni çarşı ve Balıkçılar Çarşısı'nda bir restorana ait bacadan çıkan yangında iş yerlerini alevler dumanlar kaplamıştı ve büyük maddi hasar meydana gelmişti. Bugün aynı bacadan duman yükseldiğini gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay yerine polis ve Hatay Büyükşehir itfaiye ekipleri sevk edildi.


Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıktığı iş yerinde maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 06:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hataylı dönerci ıslak mendil ve poşetle kadına şiddete dikkati çekiyor
Adıyaman'da ham petrol tankında yangın çıktı Domuzu farketti, peşine düştü! Sürek avında kurşunların hedefi oldu Boşanan çiftin aileleri kavga etti: 12 yaralı

Son Dakika Haberleri
00:47 Fransa'da işçi sendikası CGT'den hükümete emeklilik yaşı reformunu geri çekmesi için bir hafta süre - Son Dakika Haber
00:41 Annesini darp edip hastanelik etti, o şahıs tutuklandı - Son Dakika Haber
00:41 Maytaptan çıkan duman 20 kişiyi zehirledi - Son Dakika Haber
00:20 Şüpheli aracı kovalayan trafik ekibi kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralı - Son Dakika Haber
00:19 Sivas'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haber
23:00 Erdoğan'dan muhalefete erken seçim mesajı: Seçim 2023 Haziran'dır, buradan sapmayacağız - Son Dakika Haber
22:24 Erdoğan, soykırım kararı alan ABD Kongresi'ne çok sert çıktı: Kararı alsanız ne yazar! Burada aldığınız kararların bir kıymet-i harbiyesi yok - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 00:52:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkçılar Çarşısı'nda yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]