Son Dakika Haberleri: Balıkesir Adliyesindeki Gaz Sızıntısı

Balıkesir Adliyesindeki Gaz Sızıntısı

1 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Adliyesindeki gaz sızıntısından etkilenerek hastaneye kaldırılan vatandaşları ziyaret etti.

Balıkesir Adliyesindeki Gaz Sızıntısı, System.String[]
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Adliyesindeki gaz sızıntısından etkilenerek hastaneye kaldırılan vatandaşları ziyaret etti.

Adliyeye giderek Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Kafaoğlu, daha sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi gören hastalarla görüştü.

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

Yılmaz daha sonra gazdan etkilenen AK Parti Karesi Belediye Meclis üyesi Ömer Marmaralı'nın evine giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:06 Kaynak: AA

Zekai Kafaoğlu, Balıkesir, Güncel
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