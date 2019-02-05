Balıkesir Adliyesindeki Gaz Sızıntısı
1 saat önce
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Adliyesindeki gaz sızıntısından etkilenerek hastaneye kaldırılan vatandaşları ziyaret etti.
Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu
, Balıkesir Adliyesindeki gaz sızıntısından etkilenerek hastaneye kaldırılan vatandaşları ziyaret etti.
Adliyeye giderek Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Kafaoğlu, daha sonra Balıkesir Atatürk
Şehir Hastanesinde tedavi gören hastalarla görüştü.
AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz da hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.
Yılmaz daha sonra gazdan etkilenen AK Parti Karesi Belediye Meclis üyesi Ömer Marmaralı'nın evine giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:06 Kaynak: AA
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