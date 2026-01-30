Balıkesir Aile Platformu'ndan 'Gökkuşağı Faşizmi' Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Balıkesir Aile Platformu'ndan 'Gökkuşağı Faşizmi' Açıklaması

30.01.2026 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Platform, belgeselin LGBT propaganda ve bilimsel özgürlük üzerindeki etkilerini vurguladı.

Balıkesir Aile Platformu, tabii dijital platformunda yayınlanan "Gökkuşağı Faşizmi" başlıklı belgesele ilişkin açıklamada bulunuldu.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, belgeselin uzman isimlerin anlatımlarıyla LGBT propaganda ve dayatmasının iç yüzünü bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu belgeselde bilim insanları ve araştırmacılar, cinsel kimlik karmaşasının genetik olmadığını ve biyolojik cinsiyetin değiştirilemez olduğunu akademik verilerle ortaya koymuştur. Öte yandan LGBT örgütleri, korku dili ve tehditlerle bilim insanlarını yıldırma girişiminde bulunmaktadır. LGBT örgütleri, terör, tedhiş ve dayatma kullanarak bilimsel özgürlüğü yok etmek istemektedir. 107 yıl önce Kuvayımilliye hareketine öncülük eden Balıkesirliler olarak bugün de aynı ruhla bu dayatmalara geçit vermeyeceğiz."

Gençlerin ve çocukların ailelerinden izole edilmek istendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Zihinlerini işgal ettikleri gençlerimizi vandal eylemlere gönderip ofislerinde saklananlar, yurt dışından aldıkları fonları şaibeli harcamalarla kendi aralarında eritenler yine başarısız olacaklardır. 2022'de İstanbul'da gerçekleştirilen Büyük Aile Buluşması ile psikolojik eşik aşılmıştır. LGBT dayatması ve 'kadın hakları' kılıfı altına saklanan toplumsal cinsiyet ideolojisiyle bilim dünyasını esir alma devri kapanmıştır."

Balıkesir Aile Platformu olarak belgeselin hazırlanmasında emeği geçenlere müteşekkir olunduğu belirtilen açıklamada, toplumun bütüncül refahını ve bilimin özgürlüğünü savunan yapımların desteklenmeye devam edileceği ifade edildi.

Kaynak: AA

Balıkesir, Kültür, Güncel, Medya, LGBT, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Aile Platformu'ndan 'Gökkuşağı Faşizmi' Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi
Nesimi’nin kayıp eserleri ortaya çıktı Nesimi'nin kayıp eserleri ortaya çıktı
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
Cemaat namazdayken çatı çöktü Köy halkı yardıma koştu Cemaat namazdayken çatı çöktü! Köy halkı yardıma koştu
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

19:31
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
19:24
Antalya’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
Antalya'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
16:58
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 20:14:59. #7.11#
SON DAKİKA: Balıkesir Aile Platformu'ndan 'Gökkuşağı Faşizmi' Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.