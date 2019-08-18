Son Dakika Haberleri: BALIKESİR Bigadiç'te yol kenarında çok sayıda kemik ortaya çıktı
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BALIKESİR Bigadiç'te yol kenarında çok sayıda kemik ortaya çıktı

1 saat önce

Bigadiç'te yol kenarında çok sayıda kemik ortaya çıktıBalıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Yağcılar-Davutça arasındaki dağ yolunda çok sayıda kemik ortaya çıktı.

Bigadiç'te yol kenarında çok sayıda kemik ortaya çıktı
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Yağcılar-Davutça arasındaki dağ yolunda çok sayıda kemik ortaya çıktı. Kemikleri gören gurbetçi Günay Ermiş, durumun kendisini hem meraklandırıp hem de tedirgin ettiğini, gerekli araştırmaların yapılması istediğini söyledi.
Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Yağcılar-Davutça Mahallesi arasında bulunan dağ yolunda genişletme çalışmalarına başlandı. Bir süredir duran yol çalışmaları sonrasında yağmurla birlikite, yolun kenarlarından kayan toprakların altından kemikler çıktı. Almanya'da yaşayan ve tatil için memleketine gelen Günay Ermiş, yol kenarındaki kemikleri buldu.
Kemiklerin kendisini tedirgin ettiğini söyleyen Ermiş, Kemiklerin bu şekilde duruyor olması insanı tedirgin ediyor. Büyüklerime de sordum, burası eskiden mahalle mezarlığı olarak kullanılan bir yer de değildi. Mezarlık yolun alt kısmında kalıyor. İskeletlerini görünce üzüldüm ve ürperdim. Bunlar tarihi mi yoksa birisi tarafından mı gömülmüş, araştırılması gerektiğini düşünüyorum dedi.
Kırsal Davutça Mahalesi Mutarı İdriz Atılmış da kemiklerin yeni ortaya çıkmış olabileceğini söyleyerek, Mahallemize yaklaşık 7 yıl önce yapılan yolda, genişletme çalışmalarına başlanmıştı. Yağışların ardından bu kemikler çıkmış olabilir. Burası mahalle mezarlığının olduğu yerde değil. Ormanlık bir alandı. Ben de yeri inceleyip, gerekli araştırmaların yapılması için başvuruda bulunacağım dedi.
Balıkesir, Yağcılar, Bigadiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:43 Kaynak: DHA
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