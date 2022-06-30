Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binalarına 'Sıfır Atık Belgesi' - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binalarına 'Sıfır Atık Belgesi'

30.06.2022 11:15
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binalarına 'Sıfır Atık Belgesi'

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Sıfır Atık Projesi" kapsamındaki kriterleri yerine getirerek tüm hizmet binalarıyla birlikte 22 adet 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Sıfır Atık Projesi" kapsamındaki kriterleri yerine getirerek tüm hizmet binalarıyla birlikte 22 adet 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı.

Uluslararası çevre platformlarında aktif olarak görev alan Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2021 yılında Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen 'İklim ve Enerji İçin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzalayarak çalışmaları ileri boyutlara taşıdı. Sera gazı salınımını azaltma, yenilenebilir enerji kullanımını artırma, iklim değişikliğiyle mücadele gibi önemli başlıkları içeren sözleşme kapsamında Balıkesir, 2050'ye kadar karbonsuz bir kent haline gelecek.

SIFIR ATIK FAALİYETLERİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Büyükşehir belediyesi bu kapsamda; sıfır atık, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği konularında Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok paydaşla birlikte strateji planlarını uyguluyor. Dere ıslahlarından denizlerde hayalet ağ temizliğine, vahşi depolama alanlarının ıslahından jeotermal enerjiyle çalışan tesislerin inşasına, çöpten ve güneş enerjisinden elektrik üretilmesine kadar birçok alanda çalışan büyükşehir belediyesi, sıfır atık faaliyetleriyle de ön plana çıkıyor.

ATIKLAR KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILARAK GERİ DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde büyükşehir belediyesi hizmet binalarında oluşan tüm geri dönüştürülebilen atıkların (kağıt/ karton, plastik, cam, metal) koridor ve ortak alanlarda konumlandırılan ikili toplama sistemi ile toplanması sağlanıyor. Kaynağında ayrı toplanan geri dönüşüm atıkları, geçici depolama alanında biriktirilerek lisanslı firma aracılığıyla geri dönüşüme kazandırılıyor. Büyükşehir belediyesi bu kapsamda; öncelikle ana hizmet binası olmak üzere ek hizmet binaları, terminaller, liman, konservatuvar, BALMEK Kurs Merkezi dahil tüm binalarda ilgili kriterler yerine getirerek 2022 yılı itibariyle 22 adet 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı.


YORUMLAR
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Türkiye'nin denizleri koruma çalışmaları BM Okyanus Konferansı'nda Türkiye'nin denizleri koruma çalışmaları BM Okyanus Konferansı'nda Türkiye'nin denizleri koruma çalışmaları BM Okyanus Konferansı'nda Türkiye'nin denizleri koruma çalışmaları BM Okyanus Konferansı'nda
Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binalarına 'Sıfır Atık Belgesi' - Son Dakika

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