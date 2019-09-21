Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 131 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Balıkesir'de 131 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Körfez ilçelerinde 131 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Balıkesir'de 131 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Körfez ilçelerinde 131 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda, Körfez bölgesinde bulunan ilçelerden Yunanistan'ın Midilli Adası'na göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair bilgi elde edildi. Bu bilgi üzerine görevlendirilen devriyeler ve sivil unsurlar tarafından yapılan takip esnasında, Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi Çamlık mevkiinde H.R. isimli organizatör ile 14'ü erkek, 10'u kadın, 20'si çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 44 göçmen yakalandı.


Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Küme Evleri ve Tek Ev mevkinde ise U.İ. ve H.A. isimli organizatörler ile 36 Suriye, 3 Kongo, 2 Güney Afrika, 6 Angola uyruklu 47 göçmen yakalandı.


Gömeç ilçesi Karaağaç Mahallesi Dış Gemi Yatağı mevkiinde de 12'si kadın olmak üzere Suriyeli 40 göçmen yakalandı.


Yakalanan toplam 131 düzensiz göçmen ile H.R., U.İ. ve H.A. isimli organizatörler hakkında adli ve idari işlemlere başlandı. - BALIKESİR

Midilli Adası, Balıkesir, Jandarma, Körfez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Baltalı cinayetin zanlısı yakalandı
Kerbela'da yolcu otobüsünde patlama: 12 ölü, 5 yaralı Küçük Leyla'nın davasında 12 tanık ifadelerini değiştirdi! Amca Aydemir tutuklandı Arnavutköy'de aile katliamı: Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 10:56:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 131 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]