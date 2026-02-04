Balıkesir'de 2 Vatandaş Tıbbi Tahliye Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Balıkesir'de sahil güvenliğimiz 2 vatandaşımızın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Marmara ve Avşar adalarında rahatsızlanan 2 vatandaşın olumsuz hava şartları nedeniyle Sahil Güvenlik helikopteri ile tahliyelerinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'de sahil güvenliğimiz 2 vatandaşımızın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Balıkesir'in Marmara Adası'nda ve Avşa Adası'nda olmak üzere iki ayrı olayda 2 vatandaşımızın rahatsızlandığı ve tıbbi tahliyelerine ihtiyaç duyulduğu bilgisi alındı. Ağır hava ve deniz koşulları sebebiyle vatandaşlarımızın denizden tıbbi tahliyelerinin sağlanamaması üzerine 1 Sahil Güvenlik helikopteri (TCSG-501) derhal bölgeye sevk edildi. Vatandaşlarımız, Sahil Güvenlik helikopterine alınarak Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığında hazır bulunan 112 Acil Sağlık ambulansına bilinçleri açık vaziyette teslim edildi. Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun" dedi. - ANKARA