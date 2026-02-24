Balıkesir'de 3 dakika erken okunan ezan kafaları karıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir'de 3 dakika erken okunan ezan kafaları karıştırdı

Balıkesir\'de 3 dakika erken okunan ezan kafaları karıştırdı
24.02.2026 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de 3 dakika erken okunan ezan kafaları karıştırdı

Balıkesir'in Burhaniye'de dün akşam ezanın 3 dakika önce okunması çok sayıda vatandaşın erken oruç açmasına neden olurken, yapılan açıklamalar da kafaları karıştırdı.

EZAN YARIDA KESİLDİ, RAMAZAN TOPU ATEŞLENDİ

Burhaniye Kocacami'deki görevliler merkezi sistemden akşam ezanını 3 dakika erken okudu. Saat 19.00 sırasında ezanı okumaya başlayan görevli yanındakilerin uyarması üzerine ezanı yarıda keserken, ezan sesini duyan belediye görevlisi de Ramazan topunu ateşledi. Bu arada çok sayıda vatandaş orucunu açtı. 3 dakika sonra ezan tekrar okunurken, yapılan hata ortaya çıktı. Ezanın erken okunması ilçede günün konusu oldu.

Balıkesir'de 3 dakika erken okunan ezan kafaları karıştırdı

DİN ADAMLARINI İKİYE BÖLDÜ

Çok sayıda vatandaş müftülüğü ararken, din görevlileri de erken oruç açanların Ramazan Bayramı sonunda bir gün oruç tutması gerektiğini anlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Gömeç Müftüsü ve Burhaniye Müftü Vekili Mehmet Ali Bal ise, "Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamalarına göre, akşam ezanında 3 dakikalık temkin vakti var. Burada da süre 3 dakikayı geçmediği için oruçlar geçerlidir. Bu nedenle kaza etmeye gerek yoktur" dedi.

Balıkesir'de 3 dakika erken okunan ezan kafaları karıştırdı
Kaynak: İHA

Balıkesir, Gündem, Yaşam, Dini, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Balıkesir'de 3 dakika erken okunan ezan kafaları karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş alameti gibi hamle ABD, Lübnan’daki personellerini tahliye etti Savaş alameti gibi hamle! ABD, Lübnan'daki personellerini tahliye etti
ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail havalimanında ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail havalimanında
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü Meksika’daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
Korku dolu anlar Depremde hasar gördü, bir anda çöktü Korku dolu anlar! Depremde hasar gördü, bir anda çöktü
Kadıköy’de inanılmaz son 905’te öne geçen Fenerbahçe, 9011’de yıkıldı Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı
İran’da telefonlara gelen “ABD Başkanı eylem adamıdır“ şeklindeki SMS’in sırrı ortaya çıktı İran'da telefonlara gelen "ABD Başkanı eylem adamıdır" şeklindeki SMS'in sırrı ortaya çıktı

19:11
Spalletti, Kenan Yıldız’ın kendisinden istediği şeyi açıkladı
Spalletti, Kenan Yıldız'ın kendisinden istediği şeyi açıkladı
18:53
CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
18:35
Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan’dan 30 daire aldı
Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan'dan 30 daire aldı
18:33
İlker Yağcıoğlu’nun En-Nesyri pişmanlığı
İlker Yağcıoğlu'nun En-Nesyri pişmanlığı
18:10
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
17:41
Beyaz Saray’dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 19:36:27. #7.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de 3 dakika erken okunan ezan kafaları karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.